Schliengen Von Mini-Kinderbus bis Schlossgarten

Von Beatrice Ehrlich

Seit 2011 ist es ein fester Termin im Jahreslauf, der allen Beteiligten viel Freude macht: die Übergabe von Fördermitteln, mit denen der Lions-Club Schliengen karitative und kulturelle Projekte in der Region unterstützt. Mit insgesamt 6000 Euro an Zuschüssen habe man wieder tiefer in die Schatulle greifen können, freute sich Wolfram Hartig, Vorsitzender des Fördervereins der Lions.

Schliengen-Obereggenen. Im vergangenen Jahr habe man nur 3000 Euro an Fördermitteln verteilen können, da ein weiterer Teil des Budgets in die Flüchtlingshilfe floss.

Neben ihren eigenen festen Projekten „Lions Quest“ für Lehrer an weiterbildenden Schulen und „Klasse 2000“ in Grundschulklassen in Schliengen, Kandern, Binzen und Rheinweiler – in beiden geht es um die Erziehung der Schüler zu einer selbständigen Persönlichkeit, um Gesundheitsförderung sowie um Sucht- und Gewaltvorbeugung – fördern die Lions jedes Jahr ausgewählte Projekte in der Region rund um Schliengen. Die Voraussetzung dafür ist ein formloser Antrag, zu dem im Vorfeld aufgerufen wird.

Das Geld werde unter anderem durch Benefizkonzerte, ein Golfturnier sowie den Verkauf des Adventskalenders erwirtschaftet, berichtete Hartig. Sieben der insgesamt 16 Antragsteller konnten die Lions mit ihren Projekten überzeugen und jetzt auf Schloss Bür­geln den symbolischen Scheck entgegennehmen.

Mit jeweils 500 Euro wurden die Black Forest Academy zusammen mit der Freien Evangelischen Schule in Lörrach sowie die Schlossgärtner auf Bürgeln bedacht. Eine Schülergruppe aus den beiden Schulen macht sich in den Osterferien auf nach Tinca, einer rumänischen Roma-Gemeinde. Dort helfen die Jugendlichen beim Ausbau eines Kindergartens – ein erster Schritt, um den Kindern durch Bildung einen Ausweg aus der Armut zu ermöglichen. Die Schlossgärtner sollen mit der Spende für notwendige Neuanschaffungen in ihrer wichtigen Arbeit für den Erhalt des Kulturguts Bürgeln unterstützt werden.

Jeweils 1000 Euro erhielten: die Spielstube im Kindergarten Wittlingen für ihren Mini-Kinderbus, in dem bis zu sechs Kleinkinder der U3-Gruppe von ihren Erzieherinnen durchs Dorf gefahren werden können, und das Pflegeheim Schloss Rheinweiler, dem die Lions sich traditionell sehr verbunden fühlen. Das Geld soll für eine Sofagarnitur im neu gestalteten Rittersaal sowie neue Ausstattungsgegenstände für den Garten verwendet werden. 1000 Euro erhielten zudem: der Chor Pinot Presto aus Mauchen für eine Musical-Aufführung mit Jugendlichen unter dem Titel „Fuocos“, die Drogen- und Jugendberatungsstelle des Arbeitskreises Rauschmittel Lörrach für ihr Projekt KisEL (Kinder suchtkranker Eltern) für den Aufbau eines unterstützenden Angebots für betroffene Eltern sowie der Musikverein Bad Bellingen für die Förderung des Nachwuchses im „Bambini-Orchester“.

Mit 1500 Euro wurde zudem eine Familie aus Schliengen bedacht, die aufgrund der Behinderung ihrer Tochter Kim Carmen, die im Rollstuhl sitzt, auf ein besonders ausgestattetes Auto angewiesen ist. Die Spende sei an die Bedingung geknüpft gewesen, dass auch die restliche Finanzierung des Fahrzeugs gesichert sei. Durch verschiedene Großspenden habe dies nun glücklicherweise geklappt, freute sich Wolfram Hartig.