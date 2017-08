Schliengen Von Schliengen nach Berlin geradelt

Schliengen. Einen Traum hat sich Hansjörg Schöpflin aus Schliengen mit seiner Radtour nach Berlin erfüllt. In neun Tagen legte er 974 Kilometer zurück, ohne Panne. Er radelte durch sechs Bundesländer – Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin-Brandenburg und Berlin. Vorbei an Flüssen, Bächen, Bergen, Tälern Dörfern und schönen Städten. Übernachtet wurde in sieben Jugendherbergen und zwei Pensionen in Kehl, Bruchsal, Darmstadt, Fulda, Eisenach, Halle (Saale), Potsdam und Berlin. Der Abschluss war die Rückfahrt mit dem Fernbus, die fast 13 Stunden dauerte.