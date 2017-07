Schliengen „Vorwürfe sind nicht haltbar“

Nachrichten-Ticker

21:58 196 verletzte Polizisten bei G20-Krawallen - keine Schwerverletzten

Hamburg - Bei den Krawallen zum G20-Gipfel in Hamburg sind 196 Polizisten verletzt worden. Es seien keine Schwerverletzten darunter, teilte die Polizei mit. Zur Zahl der verletzten Demonstranten konnten zunächst weder Polizei noch Feuerwehr Angaben machen. Ein Feuerwehrsprecher sagte, die Demonstranten hätten eigene Sanitäter dabei, so dass sie in vielen Fällen nicht auf externe Hilfe angewiesen seien.

21:54 Rettungswagen prallt gegen Baum - Begleiterin des Patienten tot

Antonsthal - Beim Unfall eines Rettungswagens im Erzgebirge ist die 77-jährige Begleiterin eines Patienten ums Leben gekommen. Der 75 Jahre alte Patient wurde schwer verletzt. Der Rettungswagen geriet in einer Rechtskurve ins Schlingern und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der 75-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, Fahrer und Beifahrer des Rettungswagens wurden leicht verletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar.

20:52 Gewinnzahlen Eurojackpot

Gewinnzahlen 5 aus 50: 15 - 16 - 17 - 23 - 30 Eurozahlen 2 aus 10: 6 - 9 Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.

20:49 Golfemirat Katar weist neue Drohungen zurück

Doha - Das Golfemirat Katar hat die neuen Drohungen seiner arabischen Kontrahenten zurückgewiesen. Die "falschen Behauptungen" der vier Staaten in ihren jüngsten Stellungnahmen seien der Versuch, Katar anzuschwärzen, hieß es aus dem Außenministerium in Doha. Der Vorwurf, das Emirat finanziere Terrorismus, sei unbegründet. Katar beteilige sich aktiv am Kampf gegen Terror. In einem weitreichenden Forderungskatalog verlangen Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten, dass das Emirat seinen TV-Sender Al-Dschasira schließt und die Verbindungen zum Iran zurückfährt.

19:49 Trump und Putin einigen sich auf Waffenruhe für Teil Syriens

Hamburg - Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben sich auf einen Waffenstillstand für den Südwesten Syriens verständigt. Die Waffenruhe, an der auch Jordanien beteiligt sei, solle am Sonntag beginnen, sagte US-Außenminister Rex Tillerson nach dem Treffen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg. Es handele sich um eine sehr wichtige Region in Syrien. "Es ist unser erster Erfolg", sagte Tillerson. Er hoffe, dass dies fortgesetzt werden könne in anderen Regionen Syriens. Frühere vereinbarte Waffenruhen für das Bürgerkriegsland sind immer wieder gebrochen worden.