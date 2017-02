Nachrichten-Ticker

00:10 Abstiegskampf pur: Werder in Wolfsburg

Wolfsburg - Das Nord-Duell der Fußball-Bundesliga verspricht Abstiegskampf pur. Der Tabellen-14. VfL Wolfsburg empfängt heute den -16. Werder Bremen. Im Blickpunkt stehen vor allem die Trainer. VfL-Coach Valérien Ismaël hat wie sein Werder-Kollege Alexander Nouri den Job als Erstliga-Coach erst während der Saison übernommen und muss nun gegen seinen ehemaligen Club allerdings um seinen Posten bangen. Eine Niederlage könnte für den früheren Werder-Spieler das Ende seiner Amtszeit als VfL-Trainer bedeuten. Auch Nouri ist in Bremen nicht unumstritten.

23:56 Bannon: Trump wird alle Versprechen umsetzen

Washington (dpa) – US-Präsident Donald Trump wird nach Überzeugung seines seines Stabschefs sämtliche im Wahlkampf gemachten Versprechen umsetzen. Es sei alles in seinen Reden gewesen, das müssten alle irgendwann mal klarkriegen, sagte Trumps Berater Stephen Bannon. Er wiederholte seine fundamentale Kritik an den Medien und nannte sie erneut "die Oppostionspartei". Er glaube nicht, dass sich die Arbeit der Medien verbessern werde, sie werde sogar schlechter werden, hätten Medien doch als globalisierte Konzerne keine Übereinstimmung mit der national ausgerichteten Wirtschaftspolitik Trumps.

23:13 Historischer Sieg: Stindls Dreierpack hält Gladbach auf Europa-Kurs

Florenz - Mit einem Dreierpack von Lars Stindl und einer furiosen Aufholjagd hat Borussia Mönchengladbach erstmals den Sprung ins Achtelfinale der Europa League geschafft. Der Bundesligist setzte sich am Abend im Rückspiel beim AC Florenz nach 0:2-Rückstand noch spektakulär mit 4:2 durch und feierte damit den ersten Sieg auf italienischem Boden seit mehr als 37 Jahren. Das Hinspiel der Zwischenrunde hatte Florenz mit 1:0 für sich entschieden. Neben den Gladbachern steht der FC Schalke 04 als zweiter deutscher Vertreter in der Runde der letzten 16, die heute in Nyon ausgelost wird.

22:48 Weitere Rekorde an der Wall Street - aber Verluste an der Nasdaq

New York - Weitere Rekorde an der Wall Street: Dow Jones Industrial, S&P 500 und Nasdaq 100 haben erneut Höchststände erklommen. Der Leitindex Dow kletterte erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 20 800 Punkten. Seine nun zehntägige Gewinnserie baute er um 0,17 Prozent auf 20 810,32 Punkte aus. Insgesamt gewann er dabei fast 3,8 Prozent. Die Erholung des Eurokurses ist im New Yorker Handel ins Stocken geraten. Nach einem Tageshoch knapp unter 1,06 US-Dollar war die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt nur noch 1,0579 Dollar wert und war damit fast zurück auf Vortagesniveau.

22:46 Sturmtief "Thomas" fegt über Westen Deutschlands hinweg

Düsseldorf - Sturmtief "Thomas" ist am Abend mit heftigen Böen über den Westen Deutschlands hinweggefegt. Flusspegel stiegen, Bäume wurden entwurzelt und Bahnstrecken lahmgelegt. In Dornhan in Baden-Württemberg verletzten sich mehrere Menschen leicht beim Einsturz eines Baugerüsts, wie die Polizei mitteilte. Für den Westen und Nord-Westen Deutschlands galt nach Angaben des Deutschen Wetterdientes eine Unwetterwarnung. Auch in den Karnevalshochburgen Köln, Bonn oder Düsseldorf gab es etliche Feuerwehreinsätze und einzelne Veranstaltungen mussten abgebrochen werden.