Schliengen WG hat neuen Geschäftsführer

Von Claudia Bötsch

Schliengen. Die Erste Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim hat einen neuen Geschäftsführer: Karl-Friedrich Seywald wird künftig die Geschicke der WG leiten. Er ist seit dem Jahr 2013 bei der WG Schliengen tätig und hatte bisher die Bereiche Leitung Innendienst und Controlling inne.

Die Entscheidung wurde nach Informationen unserer Zeitung am Dienstagabend bei der Herbstversammlung in der Lieler Schlossgartenhalle mitgeteilt. Die Halle war gut gefüllt, etwa 200 Winzer nahmen an der Zusammenkunft teil, bei der auch die bevorstehende Lese besprochen wurde.

Die Nachricht, dass die Nachfolge von Wolfgang Grether geregelt ist, wurde vom stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Siegfried Ernst verkündet. Sie wurde von der Versammlung positiv aufgenommen: Es gab Beifall, wie ein Winzer gestern im Gespräch mit unserer Zeitung berichtete. Es habe sich um eine „insgesamt ruhige Versammlung“ gehandelt, schilderte er.

Seywald hat bereits Erfahrung als Geschäftsführer. Er hatte diesen Posten sechs Jahre bei der WG Laufen inne, die 2011 mit dem Winzerkeller Auggen fusionierte.

Seywald schilderte den Winzern schließlich, wie es zu der Entscheidung gekommen war, dass er nun den Geschäftsführerposten übernimmt. Gegenüber unserer Zeitung wollte er sich indes zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher äußern. Er verwies auf die noch ausstehenden Mitgliederversammlungen in Bahlingen und Weingarten. Mit Bahlingen hatte die WG Schliengen 2011, mit Weingarten 2015 fusioniert.

Hinter der Winzergenossenschaft Schliengen liegen turbulente Wochen (wir berichteten mehrfach). Der Streit zwischen der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim und dem gekündigten Geschäftsführer Wolfgang Gre­ther hat hohe Wellen geschlagen.

Zuletzt hatten Vorstand und Aufsichtsrat in einer Presseerklärung Ende Juli erneut schwerwiegende Vorwürfe gegen Gre­ther erhoben, der mehr als 20 Jahre die Geschicke der Genossenschaft leitete. Grether selbst wies die Vorwürfe als haltlos zurück: Er sah weiterhin keine Verstöße gegen seine Pflichten als WG-Geschäftsführer.

Mitgeteilt wurde bei der Herbstversammlung in Liel auch, dass die WG Schliengen sich der Wein-Allianz anschließen will. Diese ist laut eigenen Angaben die größte überregionale Vertriebskooperation von Winzergenossenschaften und Weingütern in Deutschland und Marktführer für Weine in Erzeugerqualität.