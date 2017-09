Schliengen Wunsch nach Laden im Dorf

Schliengen-Obereggenen (jut). Das Thema Nahversorgung beschäftigt den Obereggener Ortschaftsrat nun schon geraume Zeit. Eine ältere Bürgerin meldete sich in der jüngsten Ortschaftsratssitzung zu Wort und bat die Ortschaftsräte, doch einmal nachzuforschen, ob es nicht möglich wäre, im Dorfkern wieder einen Lebensmittelladen zu etablieren – wahlweise käme auch eine mobile Nahversorgung in Frage. Vorbild dafür wäre etwa der Metzgerwagen, der zum Beispiel in Wittlingen mit Erfolg einmal die Woche Station macht.

Bedarf speziell bei Älteren

Gerade die Älteren hätten Mühe, in den Kernort zu kommen, um einzukaufen, monierte die Zuhörerin und machte dafür auch schlechte Busverbindungen verantwortlich. Das wollte Ortsvorsteher Marcus Siegwolf aber nicht so stehen lassen: „Die Busverbindungen Richtung Schliengen und Kandern sind wirklich gut – nur am Wochenende hapert es“, fand er.

Bürgerbefragung

Nichtsdestotrotz gab er der Bürgerin recht darin, dass man im Ort nachfragen müsse, wie generell das Interesse an einer Nahversorgung sei. „Dazu wollen wir eine erweiterte Ortschaftsratssitzung in der Blauenhalle abhalten, zu der wir die Bevölkerung einladen – geplant war das eigentlich bereits für Oktober, aber durch die anstehenden Sanierungsarbeiten werden wir den Termin auf Anfang 2018 schieben“, verkündete Ortschafsrat Peter Ochs.

Fällt die Bürgerbefragung positiv in dem Sinne aus, dass eine Nahversorgung gewünscht wird, wollen sich die Räte darum bemühen, Beschicker für Obereggenen zu finden. Ob der leer stehende Lebensmittelladen im Ort bei Interesse wieder für Ladenzwecke vermietet werden könnte, wusste auf Anhieb niemand der Räte.