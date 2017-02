Von Silke Hartenstein

Eine hübsche maskierte Dame in Rot thront vor dem Sitzungssaal auf Schloss Entenstein. Wie sie heißt, was sie kann und wovon sie träumt – all das erfuhr man bald nach Eröffnung der zweiten Schulkunstausstellung im Wasserschloss Entenstein. Dort bevölkern nun skurrile, fantasievolle und farbenfrohe Skulpturen die erste Etage und schlagen gewissermaßen eine Brücke von Schloss zu Schloss.

Schliengen. In der Kunstakademie Schloss Rotenfels in Gaggenau hatten sich 22 Hebelschüler der 6 a im vergangenen Sommer bei einem dreitägigen Workshop mit dem Thema „Superhelden“ auseinandergesetzt, Entwürfe gezeichnet und in Zweiergruppen die zugehörigen Skulpturen geschaffen. Entstanden sind witzige Interpretationen von Super Mario, Toad, Hulk, Tigger, Schlumpf und Co.

Nach der musikalischen Eröffnung durch Michelle und Leonie am E-Piano erzählten Michelle und Delphina im Rahmen einer Power-Point-Präsentation, wie die Schüler ihre Skulpturen schufen: Die Basis sind Holzgestelle aus Zweigen und Ästen, umwickelt mit Klebeband, in Form gebracht mit ausgestopften Nylonstrümpfen, ummantelt mit Pappmaché, kräftig bemalt und zuletzt dekoriert mit Wolle, Stoffen, Kronkorken, Dosen und Netzen – oder, wie die jungen Mädchen sagten: „Eigentlich mit allem, was wir so dabei hatten“. So kommt es auch, dass eine blaue Häkelblume das Gesicht einer Figur an vorderster Front schmückt – um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, versahen die Künstler die Blume mit dem Schriftzug „Nase“.

Organisator der Ausstellung ist das „Kunstforum Schliengen“. Die drei in Schliengen lebenden Künstler Sonia Itten, Annette Hollenwäger und Jochen Böhnert gründeten 2015 in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Schliengen das Kunstforum, seit diesem Jahr ist Brigitte Rosenthal-Streun aus Nieder­eggenen die Vierte im Bunde. Für die Zukunft stehen die Zeichen günstig für weitere Schulkunstausstellungen – wie der Leiter der Hebelschule Andreas Schlageter sagte, gibt es dort seit 2016 das Profilfach „Bildende Kunst“ für Schüler ab Klassenstufe 8.

Wie bei jeder Vernissage des Kunstforums waren alle dazu eingeladen, sich mit dem Ausgestellten kreativ auseinanderzusetzen. „Zur Kunst gehört die Fantasie von dem, der’s macht und von dem, der es anschaut“, stellte Sonia Itten zur Einführung fest: „Wir werden diese farbenfrohen Wesen, die das Schloss bevölkern, zum Leben erwecken“. Und so statteten jugendliche und erwachsene Besucher mit Papier und Stiften die Figuren mit Eigenschaften und Vorlieben aus. Übrigens: Die maskierte Dame in Rot heißt Rosalinde, tanzt und singt gern und träumt davon, Geheimagentin zu sein.

n Die Ausstellung ist bis zum 4. März während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.