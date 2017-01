Von Silke Hartenstein

Wenn ein Zauberclown von seinem Riesenluftballon verschluckt wird und bunt geschminkte Kinder durch die Halle wuseln, dann ist wieder Patroziniumsfest in Liel. Zum zweiten Mal hatte der Festausschuss des Lieler Pfarrgemeindeteams den Gedenktag an den Namensgeber der Lieler Pfarrkirche St. Vinzenz als Veranstaltung für die ganze Familie organisiert. „Es scheint ein Erfolgsrezept zu sein“, freute sich Pfarrgemeinderätin Heidi Ranft.

Schliengen-Liel. Die Schlossgartenhalle war bestens gefüllt, und im Foyer bemalten und bastelten viele Kinder kleine Segelschiffe, passend zum Motto der Veranstaltung „Mit Jesus in einem Boot“.

Was damit gemeint ist, erklärte ihnen Winfried Otto. Sei man in einem Boot auf stürmischer See unterwegs, so Otto, brauche man einen erfahrenen Steuermann an seiner Seite. Mit Wasser und Booten kannte sich Jesus aus. Er beruhigte den Sturm auf dem See Genezareth, sorgte nach einem schlechten Fischzug unverhofft für volle Fischernetze und konnte sogar über das Wasser laufen, so die Überlieferung. Kindgerecht verband Otto diese Geschichten mit deren tieferer Bedeutung.

„Wir feiern heut’ ein Fest, weil Gott uns alle liebt“, sangen im Anschluss 21 Kindergartenkinder auf der Bühne. Bald darauf ließen sich die Festgäste Gulasch, Spätzle und Salat schmecken, bis Zauberclown Pat mit seinen Tricks und Späßen die Bühne enterte und die Herzen der Kinder im Sturm eroberte.

Vor dem Fest, im gut besuchten Gottesdienst, sprach der Pfarrer im Ruhestand Josip Susak vom Martyrium des Heiligen Vinzenz und streifte auch die aktuelle Weltlage: Spreche man nicht mehr miteinander, gäbe es Streit, so wie in Amerika.

Demnächst kommt ein weiterer Pfarrer im Ruhestand in die Seelsorgeeinheit Schliengen: Winfried Wehrle zieht in das Pfarrhaus in Bad Bellingen ein und nimmt am Samstag, 11. März, mit der Vorabendmesse in St. Vinzenz Liel seinen Dienst in der Seelsorgeeinheit auf.

Gut zwei Wochen später, am Sonntag, 26. März, wird Pfarrer Olaf Winter durch Dekan Gerhard Disch in sein neues Amt als Leiter der Seelsorgeeinheit eingeführt. Um deren administrative und seelsorgerische Leitung kümmern sich seit September übergangsweise die Pfarrer Josef Dorbath und Manfred Maria Huber. „Es lief eigentlich alles reibungslos. Da sind wir schon gut gefahren“, fand Pfarrgemeinderat Jonas Büchin auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Firmung indes musste, bedingt durch den Pfarrerwechsel, auf einen späteren Termin verschoben werden. Heidi Ranft freut sich darauf, dass wieder ein Ansprechpartner für alle Belange der Seelsorgeeinheit kommt und Ursula Sattler meinte: „Es ist gut, wenn wieder ein Pfarrer für alles zuständig ist“.