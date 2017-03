Schönau (ue). Ein tolles Ergebnis erzielte die diesjährige Narrenbaum-Versteigerung, durchgeführt von Auktionator und Chef der Schönauer Narrenbaumsteller, Bammert „Quick“ alias Matthias Markanic, die exakt die stolze Summe von 1111 Euro einbrachte. Wie vorab bereits beschlossen, geht dieses Geld je zur Hälfte an die Jugendfeuerwehr Schönau sowie die Bergwachtjugend Schönau-Belchen.

Traditionell wird in Schönau die „fünfte Jahreszeit“ mit der öffentlichen Versteigerung der Narrenbaum-Scheiben sowie dem anschließenden Verbrennen der Fasnacht abgeschlossen. Doch dieses Mal machte den Narren – wie schon im vergangenen Jahr – das nasskalte Wetter einen Strich durch die Rechnung. Und so hatte man die Versteigerung kurz entschlossen in die schützenden Räume einer nahen Pizzeria verlegt. Drangvolle Enge herrschte dort, als Oberzunftmeisterin Johanna Tröndle, begleitet von den Klängen des Fanfarenzugs, die Höhepunkte der Fasnacht 2016/2017 noch einmal Revue passieren ließ. Wie gewohnt war man mit dem „Elften Elften“ sowie der Narrentaufe mit gleichzeitiger Aufnahme von 17 Jung-Fasnächtlern in die einzelnen Cliquen in die neue Saison gestartet. Doch nicht nur in den heimischen Gefilden mischten die Schönauer kräftig und erfolgreich mit. Auch zahlreiche Besuche bei auswärtigen Veranstaltungen gehörten dazu. Erstmals wurde neben dem eigenen Narrenbaum ein solcher auch im benachbarten Zell aufgestellt. Ein tolles Programm mit vielen Akteuren erlebten die Schönauer beim Zunftabend unter dem Motto „1001 Nacht“. Gleiches galt auch für den Kinderumzug und das anschließende Treiben der Kinder am Samstag in der Halle sowie für den Rosenmontagsumzug bei frühlingshaften Temperaturen.

Bei der Versteigerung der Narrenbaum-Scheiben gab es auch dieses Mal wieder ordentliche Gebote. Allerdings, so verriet der Auktionator, stammen die Scheiben mit der Jahreszahl 2017 nicht vom diesjährigen Narrenbaum, sondern vom Baum des letzten Jahres. Der Grund: Nur in getrocknete Scheiben lässt sich die Jahreszahl problemlos einbrennen.