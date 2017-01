Schönau. Kurz vor Weihnachten konnte sich der Helferkreis für Flüchtlinge im oberen Wiesental über eine Bescherung freuen. Im Rahmen einer Feierstunde überreichten die Elektrizitätswerke Schönau (EWS) und die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH (SüdWestStrom) dem Flüchtlings-Helferkreis eine Spende über 4000 Euro.

Zu Beginn der Spendenübergabe informierte Peter Knobel, Leiter des Kleiderladens des Helferkreises, dass der Helferkreis für Flüchtlinge in Schönau ins Leben gerufen wurde und dann seine Aktivitäten auf Todtnau und das obere Wiesental ausdehnen konnte. „Zuerst haben wir eine Kleiderkammer geschaffen, Fahrten zu Ärzten und Behörden organisiert und versucht, den Menschen ein ‚Willkommen‘ zu vermitteln“, erzählte Knobel. Inzwischen wird auch ein Begegnungs-Café betrieben, und in den Ortsteilen haben sich Minikreise gebildet, in denen sich Ehrenamtliche zusammen mit Sozialarbeitern der Caritas um die Bedürfnisse der Flüchtlinge kümmern.

Der aktuelle Schwerpunkt besteht darin, jungen Leuten zu Ausbildung und Arbeitsstellen zu verhelfen. „Für die vielfältigen Aufgaben benötigen wir ständig Sach- und Finanzmittel. Die Spende kommt uns daher sehr entgegen“, ergänzte Reinhard Janus, der Koordinator des Helferkreises.

„Wir sind ein lokal sehr stark verankertes Unternehmen. Die Unterstützung eines Projekts direkt bei uns vor Ort war uns deshalb ein großes Anliegen“, erklärte Sebastian Sladek, Vorstand der Elektrizitätswerke Schönau. „Besonders in der Weihnachtszeit liegen uns die Menschen am Herzen, die sich in einer schwierigen Lage befinden. Der Vorschlag, eine Spende an den Helferkreis Oberes Wiesental zu geben, wird von unserem Vorstand und allen Mitarbeitern mitgetragen.“ Gemeinsam übergaben Stefan Fella, Geschäftsführer von SüdWestStrom, und Sebastian Sladek den Scheck in Höhe von 4000 Euro an den Helferkreis.

Möglich wurde die Spende durch die Initiative von SüdWestStrom, auf den Versand von Weihnachtsgeschenken zu verzichten. „Wir halten es für sinnvoller, soziale Projekte zu unterstützen, die unsere Gesellschafter vorgeschlagen haben“, so Stefan Fella. Bereits zum sechsten Mal startete SüdWestStrom seine „Weihnachtsaktion“. Im Vorfeld konnten die Gesellschafter von SüdWestStrom – vorwiegend Stadt- und Gemeindewerke – Projekte in ihrer Kommune vorschlagen. Das Projekt der Elektrizitätswerke Schönau erhielt eine von drei Spenden.