Schönau AfD ist in Utzenfeld am stärksten

Oberes Wiesental (pele). Wie fiel das Bundestagswahlergebnis in den einzelnen Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau (GVV) aus?

Die CDU folgte im oberen Wiesental dem Bundestrend; sie musste praktisch in allen Kommunen Verluste hinnehmen, blieb aber dennoch durchweg klar stärkste Partei. In Aitern holte die Union 54,9 Prozent, in Böllen 46,6 Prozent, in Fröhnd 53,5 Prozent, in Schönau 41,3 Prozent, in Schönenberg 48,0 Prozent, in Tunau 54,6 Prozent, in Utzenfeld 44,3 Prozent, in Wembach 42,9 Prozent und in Wieden 51,6 Prozent.

Für die SPD ging es am Sonntag teilweise dramatisch nach unten. In Aitern lagen die Sozialdemokraten bei 8,6 Prozent, in Böllen bei 13,8 Prozent, in Fröhnd bei 10,0 Prozent, in Schönau bei 16,9 Prozent, in Schönenberg bei 15,7 Prozent, in Tunau bei 8,9 Prozent, in Utzenfeld bei 16,6 Prozent, in Wembach bei 16,8 Prozent und in Wieden bei 16,9 Prozent.

Die Ergebnisse der Grünen: Aitern 14,1 Prozent, Böllen 12,1 Prozent, Fröhnd 9,3 Prozent, Schönau 12,2 Prozent, Schönenberg 15,2 Prozent, Tunau 4,1 Prozent, Utzenfeld 8,3 Prozent, Wembach 11,8 Prozent und Wieden 9,7 Prozent. Damit konnten sich die Grünen in fast allen Kommunen des GVV zum Teil deutlich verbessern.

Dasselbe lässt sich über die FDP sagen. Die Freidemokraten holten in Aitern 5,5 Prozent, in Böllen 6,9 Prozent, in Fröhnd 13,4 Prozent, in Schönau 9,7 Prozent, in Schönenberg 7,8 Prozent, in Tunau 15,5 Prozent, in Utzenfeld 9,5 Prozent, in Wembach 10,6 Prozent und in Wieden 9,4 Prozent.

Mager fielen die Ergebnisse für die Linke aus: Aitern 4,3 Prozent, Böllen 5,2 Prozent, Fröhnd 3,7 Prozent, Schönau 4,2 Prozent, Schönenberg 5,9 Prozent, Tunau 4,9 Prozent, Utzenfeld 3,4 Prozent, Wembach 2,5 Prozent und Wieden 2,6 Prozent.

Die Ergebnisse der AfD im Verbandsgebiet: Aitern 9,4 Prozent, Böllen 5,2 Prozent, Fröhnd 9,3 Prozent, Schönau 10,6 Prozent, Schönenberg 4,9 Prozent, Tunau 8,1 Prozent, Utzenfeld 15,4 Prozent, Wembach 13,0 Prozent und Wieden 6,8 Prozent.