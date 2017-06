Schönau Alle 51 Schüler bestehen Abiprüfung

Unter dem Vorsitz von Oberstudiendirektor Carsten Hansen vom Scheffel-Gymnasium in Bad Säckingen fand am 29. Juni am Gymnasium Schönau die mündliche Abiturprüfung statt. Alle 51 Schüler haben die Abiturprüfung erfolgreich abgeschlossen.

Schönau. Außerdem haben elf Schüler der Klassenstufe 10 mit der mündlichen Prüfung in Latein das Latinum erworben. Sieben Schüler des Abiturjahrgangs 2017 erreichten eine Durchschnittsnote, die mit 1 beginnt, 33 Mal steht eine 2 vor dem Komma der Durchschnittsnote, elf Mal eine 3. Die Durchschnittsnote der gesamten Jahrgangsstufe beträgt 2,5.

Jahrgangsbester war mit einem Gesamtnotenschnitt von 1,4 Jan Kirner, der mit einem Schulpreis ausgezeichnet wurde. Im Fach Mathematik gibt es einen Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, diesen erhält Ramona Becker. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft vergibt Buchpreise an den besten Abiturienten im Fach Physik, in diesem Fall an Jan Kirner. Jennifer Frank wird von der Gesellschaft deutscher Chemiker als beste Abiturientin im Fach Chemie geehrt.

Die IOW ehrt für sehr gute Leistungen im Fach Informatik Ramona Becker. Den Preis für herausragende Leistungen im Fach Sport, die Alfred-Maul-Medaille, erhält Michael Metzler. Im Fach Bildende Kunst vergibt die Sparkasse Wiesental zwei Preise an Johanna Asal und Laura Klingele. Im Fach katholische Religion gibt es den Preis der Erzdiözese, den Frauke Frederich erhält.

Einen Preis für besondere Leistungen im Fach Französisch – der Preis der Partnerstadt Villersexel – geht an Berna Akkan. Den Preis für besondere Leistungen im Fach Englisch erhält ebenfalls Berna Akkan.

Für besonderes Engagement für die Schule für die Tätigkeit im Rahmen der Schülermitverantwortung wird Michael Metzler ausgezeichnet. Der Sozialpreis des Elternbeirats geht an Sandra Köpfer. Eine Anerkennung für langjährige Mitwirkung in der Schülerzeitung erhält Jennifer Frank.

Die Abiturienten nach Wohnorten: Schopfheim: Brüderlin, Alicia. Zell: Cakir, Batuhan; Cesnjaj, Philipp; Kiefer, Alexandra; Kirner, Jan; Klingele, Laura; Köpfer, Nikolas; Kummerer, Leonie; Losacco, Alessia; Männer, Magnus; Mutafoglu, Hakan; Schöne, Elena. Todtnau: Dummin, Simon; Eckert, Theresa; Roller, Hannes; Schmidt, Flora; Schüler, Sebastian; Trojan, Corinna. Todtnau-Aftersteg: Schwarz, Matthias; Thoma, Kathrin. Todtnau-Brandenberg: Lorenz, Marco. Todtnau-Geschwend: Bianchi, Jasmina; Metzler, Michael. Todtnau-Muggenbrunn: Boch, Marius; Wetzel, Robin. Todtnau-Schlechtnau: Frederich, Frauke; Sonner, Tamara. Todtnau-Todtnauberg: Fricker, Flora; Mühl, Marius; Schelb, Lorena; Schubnell, Moritz. Aitern: Asal, Johanna; Georg, Philipp. Böllen: Kiefer, Nicolas. Fröhnd: Payer, Michael; Steiger, Sophie; Wuchner, Anne-Cathrin. Schönau: Akkan, Berna; Arnold, Lisa; Becker, Ramona; Broghammer, Saskia; Caputo, Chiara; Frank, Jennifer; Pfefferle, Leon; Prekur, Marvin; Wuchner, Katharina. Schönenberg: Sandmann, Juliane. Häg-Ehrsberg: Köpfer, Sandra. Utzenfeld: Gabriel, Patrick. Wieden: Behringer, Florian; Klingele, Maximilian.