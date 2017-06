Schönau Aufruf bleibt ohne Resonanz

Nachrichten-Ticker

19:17 Koalitionsvertrag für "Jamaika" in Kiel steht

Kiel - CDU, Grüne und FDP in Schleswig-Holstein haben bei ihren Koalitionsverhandlungen einen Durchbruch erzielt. Es gebe keine Dissenspunkte mehr, sagte CDU-Landeschef Daniel Günther nach mehrstündigen Gesprächen der sogenannten Steuerungsgruppe. Damit steht in Kiel rund fünf Wochen nach der Landtagswahl der Koalitionsvertrag für die "Jamaika"-Koalition.

18:53 Ministerium: Bayerns Neonazis vernetzen sich international

München - Rechtsextremisten aus Bayern vernetzen sich nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden des Landes immer mehr mit Gleichgesinnten im Ausland. Demnach pflegen Neonazis Kontakte vor allem nach Osteuropa, aber auch nach Syrien. Das geht aus Angaben des Innenministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor. Deren Rechtsextremismus-Experte Florian Ritter sprach von der Gefahr einer sich aufschaukelnden Radikalisierung.

18:48 EU-Wohlstandsindex: Reiche Luxemburger, arme Bulgaren

Luxemburg - Der Wohlstand ist in der Europäischen Union extrem ungleich verteilt - wobei Deutschland in der Spitzengruppe liegt. Die Haushalte hierzulande können sich nach Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat im Vergleich mit anderen europäischen Ländern besonders viel leisten. Wohlstandsspitzenreiter waren laut der vorläufigen Auswertung von Daten des vergangenen Jahres erneut die Einwohner Luxemburgs. Am ärmsten sind die Bewohner Bulgariens. Sie können sich nur knapp die Hälfte dessen leisten, was dem Durchschnitt entspricht.

18:46 Lebensmittelvergiftung in Flüchtlingslager bei Mossul - Tote

Mossul - Mindestens ein Kind und eine Frau sind in einem nordirakischen Flüchtlingslager an den Folgen einer schweren Lebensmittelvergiftung gestorben. Mehr als 800 Menschen seien in dem Camp östlich der IS-Hochburg Mossul erkrankt, teilte der irakische Rote Halbmond mit. 200 von ihnen sind dem UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR zufolge in Krankenhäuser gebracht worden. Das irakische Gesundheitsministerium erklärte, die Vergiftungen seien am Vorabend nach der Mahlzeit zum Fastenbrechen im Fastenmonat Ramadan aufgetreten. In dem Camp leben mehr als 6000 Menschen.