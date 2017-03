Schönau Bahn wird das Dorf verändern

Schönenberg (pele). „Das Projekt hat viel mehr Nachteile als Vorteile.“ So lautete das Fazit von Heinz Gutmann, dem Sprecher der Bürgerinitiative, die sich gegen die Belchenbahn-Verlängerung wendet. Die Bahn solle mitten durch ein Naturschutzgebiet geführt werden, was allein schon Grund genug sei, das Projekt abzulehnen. „Unsere Aufgabe ist es, für die Folgegenerationen die Natur zu erhalten“, argumentierte Gutmann und betonte die bisherige Ruhe und Abgeschiedenheit, sprich die „hohe Lebensqualität“ in Schönenberg. „Was kommt, ist mit viel Lärm verbunden“, war sich der BI-Sprecher sicher.

Als Motivation für die Bahnverlängerung sah Gutmann die prekäre Parksituation in Multen. Dieses Problem solle nun nach Schönenberg und Schönau verlagert werden. Da in Schönau beim Buchenbrandparkplatz auch mit einem Parkhaus nicht genügend Kapazität geschaffen werden könne, „werden die Leute mit ihren Autos nach Schönenberg fahren“, prophezeite Heinz Gutmann. Ein Umsteigebahnhof in Schönenberg werde zudem ein „wuchtiges Gebäude“ ins Dorf bringen.

Kritik übte er auch an der Tourismusargumentation der Bahnbefürworter. In das Ziel vom „sanften Urlaubsparadies“ passe eine Seilbahn nicht. Im Grunde müsse der Belchen viel besser geschützt werden, doch was jetzt geplant sei, führe genau in die andere Richtung.

Die Verknüpfung des Projekts mit dem ÖPNV wertete Gutmann als „Köder“, um die vielen Nachteile auszugleichen. Dass die Gondelbahn den Schönenbergern viel an Mobilität bringen werde, bezweifelte er massiv. Auch hinter die Umweltverträglichkeit einer Seilbahn setzte er ein Fragezeichen. Eine solche sei erst ab einer Auslastung von 50 Prozent gegeben. Weiter brachte er die Aspekte Beeinträchtigung der Hochweiden, Vermüllung und Wasserverknappung vor.

Zu den Finanzen meinte der BI-Sprecher, dass das Projekt wohl eher 30 als 22 Millionen Euro kosten werde. Die Wirtschaftlichkeit einer verlängerten Bahn hielt er nicht für gegeben.

„Diese Investition würde unser Dorf mehr verändern als alles andere in den vergangenen 50 Jahren“, sagte Gutmann, „wer glaubt, eine Seilbahn würde nicht mehr Menschen und Autos bringen, rennt einer Illusion hinterher.“

Für die Bürgerinitiative führte Georg Föhrenbach weiter aus, ihn plage die „Vision“, dass es bei dem Vorhaben nicht um den Belchen, sondern um die Strecke von Multen nach Schönenberg gehe. Zu befürchten sei, dass hier Sport- und Spaßangebote (Mountainbikestrecken, Rodelbahnen oder Ähnliches) installiert werden, vor allem, wenn erhoffte Gewinne für die Investoren ausbleiben würden.