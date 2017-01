Nachrichten-Ticker

03:57 Verbraucherschützer begrüßt Tierschutzlabel

Berlin - Verbraucherschützer haben das von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt geplante Tierschutzlabel für Fleischprodukte begrüßt. "Gut zwei Drittel der Verbraucher wünschen sich eine solche Information", sagte der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller, der "Südwest Presse". "Ich muss sehen: Diesem Tier ging es besser als nach dem gesetzlichen Standard und jenem sogar deutlich besser", forderte Müller. Die meisten Verbraucher seien bereit, für Produkte aus tiergerechter Haltung etwa 30 Prozent mehr zu zahlen, schätzt Müller.

03:55 Nach Feuer in Flüchtlingsheim - zwei Bewohner vor Gericht

Düsseldorf - Weil er nach einem Streit über das Fasten im Ramadan eine Flüchtlingsunterkunft in Brand gesetzt haben soll, steht ein 27-Jähriger von heute an in Düsseldorf vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm besonders schwere Brandstiftung vor. Das Feuer in der mit 282 Männern belegten ehemaligen Messehalle hatte im Juni 2016 einen Millionenschaden verursacht. 30 Menschen erlitten leichtere Verletzungen. Die Anklage wirft dem 27-Jährigen aus Algerien besonders schwere Brandstiftung vor, einem gleichaltrigen Mann aus Marokko Anstiftung dazu.

02:58 Mindestens vier Tote bei harschem Winterwetter in Japan

Tokio - Harsches Winterwetter in Japan hat mindestens vier Menschen das Leben gekostet. Wie lokale Medien meldeten, verletzten sich außerdem mehr als 300 Menschen bei Unfällen infolge von extremer Glätte und heftigen Schneefällen. Ein 61 Jahre alter Mann in der Provinz Nagano wurde tot unter einem Schneepflug gefunden. Ein 88-Jähriger in Kyoto starb, als ein Gewächshaus unter den Schneemassen zusammenbrach. Zwei weitere Menschen kamen bei einem Unfall auf vereister Straße ums Leben, hieß es in den Berichten.

02:40 EU-Außenminister beraten über Nahost-Konflikt und Syrien

Brüssel - Zum ersten Mal im neuen Jahr kommen heute die Außenminister der EU-Staaten zu einem Treffen in Brüssel zusammen. Einen Tag nach der Nahost-Konferenz in Paris wollen sie darüber beraten, wie die Europäische Union Israelis und Palästinenser zu stärkeren Friedensbemühungen bewegen könnte. Zudem stehen Gespräche über die Lage im Bürgerkriegsland Syrien auf der Tagesordnung. Konkrete Beschlüsse zu den beiden Themen werden nicht erwartet.

02:01 250 000 Euro Schaden durch brennenden Weihnachtsbaum

Sersheim - Ein brennender Weihnachtsbaum hat ein Einfamilienhaus in Flammen gesetzt und Schäden in sechsstelliger Höhe verursacht. Der Baum geriet am Abend im baden-württembergischen Sersheim durch eine Kerze in Brand. Weil es der Bewohnerin des Hauses nicht gelang, die Flammen zu löschen, griff das Feuer auf das Wohnhaus sowie eine angrenzende Gärtnerei über. Die 75-jährige Frau rettete sich selbst ins Freie und musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 250 000 Euro.