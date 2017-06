Schönau Beispielhaftes Unternehmen

17:08 Deutsche Behörden suchen nach gefährlichen Hochhäusern

Berlin - Damit eine schreckliche Brandkatastrophe wie in London nicht auch in Deutschland passieren kann, sollen örtliche Behörden jetzt bundesweit verdächtige Hochhäuser unter die Lupe nehmen. Die Bauministerkonferenz werde "kurzfristig erheben, wo es solche Bauten geben kann", sagte Bundesbauministerin Barbara Hendricks in Berlin. Der bisherige Takt von sechs Jahren, in dem Dämm- und Brandschutzvorgaben kontrolliert werden müssen, solle kürzer werden, schlug das Bundesbauministerium zugleich den Bundesländern vor. Baurecht fällt in Deutschland in die Zuständigkeit der Länder.