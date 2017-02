Schönau (pele). Wird es vor der Entscheidung des Schönenberger Gemeinderats am morgigen Donnerstag in Sachen Bürgerentscheid zur Verlängerung der Belchenbahn nochmals eine offizielle Stellungnahme aus Schönau geben? Dies wollte Michael Locker in der Fragestunde der Sitzung des Gemeinderats Schönau am Montagabend wissen. Bürgermeister Peter Schelshorn antwortete, dass von Verwaltungsseite derzeit nichts geplant sei. Man habe sich, wie in der vergangenen Sitzung beschlossen, mit einem Schreiben an die Gemeindeverwaltung in Schönenberg gewandt und den Schönauer Standpunkt dargelegt. Dem Gemeinderat stehe es indes frei, sich erneut offen zu positionieren. Nicht bekannt sei ihm, ob der Gewerbeverein Schönau eine Stellungnahme plane. Locker sagte, er würde eine offensive Vorgehensweise begrüßen, da das Projekt Belchenbahnverlängerung der gesamten Raumschaft inklusive Handel, Industrie und Gewerbe zugute kommen würde.