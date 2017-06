Schönau Besuch der Drittklässler aus Villersexel in der Schönauer Buchenbrand Grundschule

02:22 Träumchen und Schätzchen: Panda-Bären landen in Berlin

Berlin - Berlin ist im Panda-Fieber: Heute Nachmittag soll das lang ersehnte Bärenpaar aus China mit einer Frachtmaschine auf dem Flughafen Schönefeld landen. Zum Empfangskomitee gehören Berlins Regierender Bürgermeisters Michael Müller und der chinesische Botschafter Shi Mingde. Der Zoo will die Tiere im Cargo Center des Flughafens vorstellen. Die Riesenpandas "Meng Meng" (Träumchen) und "Jiao Qing" (Schätzchen) stammen aus der Zuchtstation Chengdu im Südwesten Chinas. Sie sind Leihgaben auf 15 Jahre, die als Teil der chinesischen Diplomatie verstanden werden.

01:46 Johnny Depp entschuldigt sich für Witz über Anschlag auf Trump

01:28 Bericht: Verbraucherschutz bei Freihandelsabkommen EU-Japan gefährdet

Berlin - Bei den Verhandlungen zwischen der EU und Japan über ein Freihandelsabkommen sind einem Bericht zufolge Verbraucherschutzrechte gefährdet. Auch in der Frage der Zuständigkeit der nationalen Gerichte zur Regelung von Streitfragen habe sich die EU bisher nicht durchsetzen können, berichten die "Süddeutsche Zeitung" sowie NDR und WDR. Die EU und Japan drängen auch als Zeichen gegen US-Protektionismus auf einen baldigen Abschluss des EPA genannten Abkommens.

01:26 Barley will Kindergeld für arme Familien deutlich erhöhen

Berlin - Bundesfamilienministerin Katarina Barley hat die Pläne der SPD für eine Reform des Kindergeldes präzisiert. "Familien mit niedrigen Einkommen sollen deutlich mehr Kindergeld erhalten", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ihr Ziel sei, den Kinderzuschlag für ärmere Familien von maximal 170 Euro auf bis zu 201 Euro zu erhöhen und mit dem Kindergeld zu verbinden. Eine Familie mit geringem Einkommen würde dann für das erste Kind bis zu 393 Euro im Monat erhalten. Insgesamt würden zwei Millionen Kinder in Deutschland davon profitieren.

00:25 Frühes Aus für Portugal bei U21-EM

Gdynia - Portugals U21-Nationalmannschaft ist bei der EM in Polen in der Gruppenphase gescheitert. Die Auswahl um den Neu-Leipziger Bruma und Renato Sanches vom FC Bayern besiegte in Gdynia zwar die bereits ausgeschiedenen Mazedonier mit 4:2, hat als Gruppenzweiter aber die schlechtere Tordifferenz als die Slowakei als Zweiter der Gruppe A und damit keine Chance mehr auf die K.o.-Runde. Die bereits für das Halbfinale qualifizierten Spanier besiegten Serbien mit 1:0 und feierten ihren dritten Sieg.