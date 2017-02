Schönau (jab). Die Gemeinden Utzenfeld und Wembach mit den Gewerbegebieten Aiterfeld und Brand sollen noch im laufenden Jahr an die Breitbandversorgung („schnelles Internet“) angeschlossen werden; in einem zweiten Schritt steht für 2018 die Schönauer Innenstadt auf der Agenda. Weitere Anschlussdetails, etwa für das Areal um Schwimmbad/EWS oder für die Bewohner in Richtung Schönenberg werden derzeit noch abgeklärt. Diese Ergebnisse aus der jüngsten Versammlung des Zweckverbands Breitbandversorgung gab Bürgermeister Peter Schelshorn in der Gemeinderatssitzung am Montag weiter.

Bekanntlich plant und verlegt der Zweckverband derzeit das sogenannte „Backbonenetz“ für den gesamten Landkreis – eine Art überörtliche Datenautobahn, von der dann die Versorgung der einzelnen Gemeinden/Ortsnetze abzweigt. Schönau werde in diesem Sinne über drei Zugangspunkte erschlossen, erklärte Schelshorn: Über Wembach, Utzenfeld und die Mühlmatt.

Kommenden Monat sollen für die aktuell angesprochene Bevölkerung in Wembach (28. März) und Utzenfeld (21. März) zwei Infoveranstaltungen stattfinden, auf denen das vom Zweckverband als Anbieter auserkorene Unternehmen „pepcom“ über Details und Kosten des Anschlusses informiert. Als einmalige Kosten für einen Hausanschluss (das Verlegen des Breitbandanschlusses aufs Grundstück) nannte Schelshorn den Betrag von 600 Euro; zusätzlich fällt ein geringerer Zuschlag je Wohneinheit an. Dies bedeute zunächst schlicht, dass ein Anschluss bis ins Haus gelegt wird. „Weitergehende Verpflichtungen“, sprich – die Pflicht zur Buchung/Nutzung des schnellen Internets gingen damit nicht einher, stellte Schelshorn klar: „Man schafft sich – für jetzt oder für die Zukunft – einfach die Möglichkeit.“

Auch gebe es selbstredend keine Pflicht, sich einen solchen Anschluss aufs Grundstück überhaupt legen zu lassen – es empfehle sich aber ganz unbedingt, erklärten Bürgermeister Schelshorn, Bauamtsleiter Steinebrunner und etliche Gemeinderäte unisono: Eine schnelle Internetversorgung werde in Zukunft schlicht zum Standard gehören.

Durch die Initiative des Landkreises werde dies nun vergleichsweise günstig ermöglicht. „Muss der Bagger irgendwann später noch mal für einen einzelnen Anschluss rollen, kostet das richtig“, berichtete Gemeinderat Alexander Knobel aus seiner beruflichen Erfahrung.

Für die Innenstadt gebe es derweil eine Ausbauankündigung der Telekom, die Datenrate über die Vectoringtechnik auf bis zu 50 000 kbit/s anheben zu wollen. Für nächste Woche sei eine Besprechung zwischen Schelshorn und dem Unternehmen angesetzt.