Schönau Chöre öffnen sich für Frauen

Beim Kurkonzert der Chorgemeinschaft Schönau-Aitern am Mittwochabend saß auch Arne Marterer im Publikum – denn er ist ab sofort der neue Dirigent des Chors. An diesem Abend leitete Vizedirigent Gerd Kiefer noch den Chor.

Aitern (vw). Man wolle den Chor wachsen lassen und sich zu einem gemischten Chor umorientieren, informierte der Vorsitzende der Aiterner Sänger, Wolfgang Asal, die Gäste. Man sehe es als Chance, dem seit Jahren bestehenden Abwärtstrend bei den Mitgliederzahlen entgegen zu wirken. Der Chor in Aitern besteht seit 1861, der in Schönau seit 1851. Beide Chöre hätten einiges an Kultur und Tradition aufzuweisen, was man nicht gerne sterben lassse. Deswegen entschieden sich die Sänger einstimmig zur Öffnung der Gruppen. Man möchte nicht nur Frauen hinzugewinnen, sondern auch das Repertoire um modernes Liedgut erweitern, so Asal. Erst einmal soll dieser gemischte Chor parallel zum Männerchor aufgebaut werden, eine Umwandlung sei denkbar, derzeit aber noch offen.

Am 20. September lädt der Chor alle Interessierten zu einem ersten Treffen ein. Alle Sänger seien sehr gespannt, was aus dieser Idee erwächst. Doch Wolfgang Asal ist überzeugt, dass der Wunsch zum Singen da ist. Außerdem gebe es in der Region nur wenige gemischte Chöre. Derzeit hat die Chorgemeinschaft Schönau-Aitern 24 Sänger (je zwölf aus Schönau und aus Aitern), beide Chöre sind eigenständige Vereine, was auch so bleiben soll. In Schönau ist Martin Riesterer Vorsitzender.

In ihrem Kurkonzert beschrieben die Sänger mit ihren Liedern Landschaften, drückten in mehreren Stücken ihre Heimatverbundenheit aus, wie etwa in „Glocken der Heimat“, und besangen auch den leckeren Gerstensaft im „Bierlied“ und schunkelten dabei. Natürlich durften besonders schöne melodische Lieder wie „Loreley“ und auch die Zugabe „Bajazzo“ nicht fehlen. Es war ein unterhaltsames Konzert vor einem etwas kleinen Publikum im Gasthaus „Belchenblick“.

Ihren nächsten großen Auftritt, dann mit dem neuen Dirigenten, der übrigens den Chor schon einmal musikalisch geleitet hat, hat der Chor beim Festgottesdienst zum 50-jährigen Bestehen der Trachtenkapelle Aitern am 24. September.

Im Anschluss an das Konzert nahm Sängerkamerad und der „Aiterner Fotograf“ Werner Steiger mit seinen Landschaftsaufnahmen alle mit auf eine Reise vom Feldberg bis nach Zell. Auf seiner Wanderung vom Feldberg bis zum Belchen etwa lichtete er auch das ab, was es abseits des Wegs zu bestaunen gibt. Zu seinen schönen Bildern gab es jede Menge interessante Infos. Der Vortrag war zwar mehr auf Kurgäste ausgerichtet, doch auch für Einheimische äußerst sehens- und hörenswert. Steiger lieferte Infos zur Geschichte, Industrie und Freizeit und zeigte Bilder vom Wasserfallsteig und vom Turmsteig.

Doch vor allem ist Werner Steiger für seine atemberaubenden Aussichtsbilder vom Belchen bekannt, die es ebenfalls zu sehen gab. Bei seinen Fotografien sind immer aufs Neue seine Liebe zur Heimat und sein gutes Auge zu spüren.