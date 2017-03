Schönau „Da müssen wir uns solidarisch zeigen“

Schönau (jab). Geschlossen stellte sich der Schönauer Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag hinter die von der Verwaltung favorisierten Pläne für die Zukunft der Buchenbrandhalle. Demnach soll eine neue Dreifachhalle gebaut, die jetzige Halle soll abgerissen werden. Einstimmig beauftragten die Gemeinderäte ihren Bürgermeister Peter Schelshorn, bei der Verbandsversammlung in der kommenden Woche ein entsprechendes Votum abzugeben.

Dass die Schönauer selbst sich für die Variante Neubau aussprechen, war nicht weiter überraschend. Er hoffe nun aber, dass auch die übrigen Verbandsgemeinden sich für diese Lösung aussprächen, erklärte Schelshorn: „Es wäre gut, wir könnten mit einem starken Votum für eine Lösung an die Fördergeldgeber herantreten.“

Eine eindeutige Absage erteilte Schelshorn nochmals dem aus einigen Gemeinden vorgebrachten Vorschlag, die Stadt Schönau solle den Neubau einer Halle alleine stemmen. Da die Halle für den Schul- und den Vereinssport benötigt werde, „ist das ganz klar eine Verbandsaufgabe“, erklärte der Bürgermeister: „Da müssen wir uns solidarisch zeigen.“

Als Vorbild für die anvisierte Lösung könnten die Nachbarn in Zell gelten, so Schelshorn weiter: Dort hat man eben die neue Dreifeldhalle eingeweiht. Gut zu sehen sei dort zugleich der große Unterschied zwischen den Gebäudeteilen, die nur saniert wurden, und denjenigen die aus einem Guss neu entworfen und gebaut wurden, ergänzte Jesko Anschütz, mit Blick auf entsprechende Überlegungen für Schönau: „Es wäre totaler Irrsinn, an der alten Halle herumzuflicken.“