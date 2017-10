Schönau Dank und Respekt

Schönau (aq). Ein prächtig geschmückter Erntedankaltar im Münster des oberen Wiesentales, errichtet von den Tunauer Landfrauen, lenkte am ersten Oktobersonntag den Blick der zahlreichen Gottesdienstbesucher auf die Schönheit der Gaben Gottes.

Den damit verbundenen Dank ergänzte Pfarrer August Schuler in seiner Predigt im Rahmen der Eucharistiefeier mit einer Trilogie. Dazu zählte er neben dem sorgfältigen Umgang mit den Früchten der Natur auch die Fragestellung nach Herkunft und Produktion von Lebensmitteln. „Müssen Erdbeeren und Tomaten im Winter sein“, setzte er einen kritischen Impuls. Nicht zu vergessen sei auch der Respekt für die Berufsgruppen, die zur Vielfalt der Nahrungsmittel beitragen, erinnerte er an das Engagement der heimischen Landwirte.

Auch Kinder waren in die Feier einbezogen und stellten zu Beginn der Messe die Früchte der Gärten und Felder am Altar vor. Schönaus katholischer Seelsorger zeichnete sich dabei als Förderer der Mundart aus. „Kartoffeln heißen bei uns natürlich Erdäpfel“, griffen die Jüngsten der Pfarrei Mariä Himmelfahrt die Frage des Priesters auf.

In den anderen Gemeinden der Seelsorgeeinheit wie in Wieden, Todtnauberg und Todtnau wurde ebenfalls am ersten Oktobersonntag der Dank für die Ernte des Jahres begangen.

In St. Wendelin in Geschwend ist nach der Renovierung des Gotteshauses der erste Gottesdienst am Samstag, 7. Oktober, um 18.30 Uhr; das Patrozinium wird am 22. Oktober gefeiert.