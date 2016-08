Aitern. Zwei Mal am Tag wird die Glocke auf dem Aiterner Rathausdoch noch von Hand geläutet. Das kleine Türmchen weist jedoch mittlerweile einige undichte Stellen auf. Dort dringt Wasser ins Gebälk ein und bedroht auch die darunter liegenden Dachsparren, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu erfahren war.

Außerdem hat sich Moos teilweise auf dem Dach ausgebreitet. Laut Bürgermeisterin Sigrid Böhler kostet die Demontierung des denkmalgeschützten Türmchens, das Abdecken der entstehenden Lücke und die Moosentfernung rund 4900 Euro.

Es stelle sich die Frage, ob es nicht angebracht sei, das gesamte Dach auf Schäden untersuchen zu lassen. Bei den Reinigungsarbeiten könnten möglicherweise auch weitere Teile des Dachs, wie die Dachplatten, beschädigt werden. Die Mehrheit der Gemeinderäte hielt diesen Vorschlag für sinnvoll. „Eine Maßnahme dieser Größenordnung lässt sich aber nur mit Mitteln aus dem Ausgleichstock bewältigen“, erklärte die Bürgermeisterin. Diese müssten erst noch beantragt werden.

Nun soll als erstes das Glockentürmchen abgenommen und in der Belchenhalle untergebracht werden. Abwarten will der Gemeinderat ein Fachgutachten der Denkmalschützer und die möglichen Kosten für eine Gesamtsanierung. Geprüft werden soll dann auch, ob das Läuten in Zukunft vielleicht automatisch geschehen könnte und nicht wie bisher von Hand.

Ebenfalls auf der Tagesordnung des Aiterner Rats stand ein möglicher Felssturz, der für mehrere Häuser in der Aiterner Waldstraße eine echte Gefahr bedeutet. Um dem entgegen zu wirken, sind gewisse Maßnahmen nötig, wie von Klaus Steinebrunner vom Schönauer Bauamt zu erfahren war.

Die losen Felsbrocken und die Böschungen am Steilhang sollen verankert und gesichert werden. Dafür werden ein Stahlgeflecht und Felsnägel verwendet. Die Sicherungsarbeiten sind für den kommenden Herbst geplant. Der Auftrag in Höhe von 92 000 Euro wurde an ein Spezialunternehmen vergeben. 70 000 Euro dafür stammen aus dem Ausgleichstock, wie von Bürgermeisterin Böhler zu erfahren war.

Im Grundschul- und Kindergartengebäude sollen außerdem sämtliche Elektro- und Brandschutzeinrichtungen untersucht werden, kündigte Böhler an. Außerdem sollen alle Lampen im Dorf, insgesamt 74 Stück, mit LED-Lichtern ausgestattet werden. „Die Investition von 27 000 Euro dürfte sich aufgrund der einzusparenden Stromkosten bereits in wenigen Jahren amortisiert haben“, sagte die Bürgermeisterin.

Das Löschfahrzeug der Feuerwehr, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat, soll außerdem instandgesetzt werden, um für die Einsatzbereitschaft zu sorgen. Die Kosten dafür werden auf rund 30 000 Euro geschätzt.