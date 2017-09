Schönau Die Katzen des Gustav Kaiser

„Er war eine leuchtende Persönlichkeit“, sagt Jörg Brauchle. Der 73-Jährige sitzt an seinem Wohnzimmertisch und betrachtet die Fotografien der Katzen, die einst dem Mann gehörten, von dem er erzählt. Gustav Kaiser hatte sich bis zu seinem Tod am 25. April dieses Jahres um die Tiere gekümmert.

Schönau (ilz). Gustav Kaiser war Unternehmer. Seine Bürstenfabrik betrieb er zunächst in der Friedrichstraße in Schönau, dort wo sich heute die Gebäude der EWS befinden, berichtet Jörg Brauchle. Später verkleinerte Kaiser sein Geschäft. Die Fabrik in der Friedrichstraße wurde verkauft. In einer kleinen Halle in Utzenfeld stellte Kaiser aber weiterhin Bürstenkörper aus Spritzplasitk her. Die kleine Fabrik neben Faller-Konfitüren war nicht nur für ihre Produkte bekannt, sondern auch für die eigene Stromversorgung mittels zweier Turbinen, angetrieben vom Wiedenbach. Bis ins hohe Alter sei Gustav Kaiser beinahe jeden Tag in der Fabrik erschienen, so Brauchle.

Kennengelernt hatte er Gustav Kaiser vor einigen Jahren durch Zufall. Bei einem Besuch bei Faller-Konfitüren sei ihm aufgefallen, dass sich in der Nähe der benachbarten Fabrik von Gustav Kaiser viele Katzen aufhielten. Da Brauchle selbst Katzenfreund ist, kam er mit Kaiser ins Gespräch. Daraus entwickelte sich eine Freundschaft zwischen den beiden Männern.

Kaiser sei ein beeindruckender Mann gewesen, berichtet Brauchle. Bei so manchem Projekt in der Region habe er eine wichtige Rolle gespielt, etwa bei der Einrichtung des Skilifts auf dem Belchen. Auch habe er immer wieder das Zeitgeschehen mit seiner Kamera dokumentiert, denn das Filmen war eine seiner Leidenschaften.

Eine andere waren die Katzen. Insgesamt 15 fanden in der Fabrik von Kaiser ein Zuhause. Denn er fütterte die Tiere nicht nur, sondern ließ in eine der Türen seiner Fabrik auch eine Katzenklappe einbauen. Besonders im Winter hätten die Katzen dem Unternehmer auch im Gebäude Gesellschaft geleistet, so Brauchle. Die Tiere hätten es sich dann häufig auf den warmen Maschinen bequem gemacht.

Im April verstarb Gustav Kaiser, und die Katzen wurden damit herrenlos. Einige Tiere habe man vorübergehend in einem Tierheim unterbringen können, berichtet Brauchle. Von den ehemals 15 Katzen sind nun noch drei übrig, die täglich zu Kaisers Fabrik kommen und dort von Brauchle gefüttert werden. „Wir versuchen, für sie ein neues Zuhause zu finden“, so Brauchle. Möglichst noch vor dem Winter. Da die Katzen sehr selbstständig seien, können sie nicht nur in einer Wohnung mit Garten, sondern beispielsweise auch auf einem Bauernhof unterkommen.

Wer die Möglichkeit hat, eines der Tiere bei sich aufzunehmen, kann sich bei Jörg Brauchle unter Tel. 07673/1628 melden. Die Tiere sind sterilisiert beziehungsweise kastriert.