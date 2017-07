Schönau Die nächste Fasnacht wird ein kurzes Vergnügen

Schönau (hjh). „Herzliche Glückwünsche zu einer tollen Kampagne“ überbrachte Stadtrat Alexander Knobel im Namen der Stadt Schönau der Narrenzunft zu ihrer Generalversammlung am Samstag im FC-Vereinsheim. Die Zunft habe einen umfangreichen Narrenfahrplan für alle Bürger der Stadt aufgestellt und konsequent durchgezogen, sagte Knobel.

Rückblick

Zuvor durften die Mitglieder noch einmal in Erinnerungen an die erneut schöne fünfte Jahreszeit zwischen dem Startschuss am „Ölften Ölften“ und der Versteigerung des Narrenbaums schwelgen, die der Jugendfeuerwehr und der Bergwacht zusammen 1111 Euro bescherte. Oberzunftmeisterin Johanna Tröndle ließ die Wochen, in denen ihre närrische Gesellschaft permanent unter Strom steht, Revue passieren. Ein ganz besonderer Höhepunkt sei der Zunftabend unter dem Motto „1001 Nacht“ in der Buchenbrandhalle gewesen. Als „vollen Erfolg“ wertete die Oberzunftmeisterin auch den Rosenmontagsumzug mit anschließendem Ausklang. „Das war eine super Veranstaltung“, sagte Tröndle und vergaß nicht, wem dies in erster Linie zu verdanken gewesen sei. Ohne die zahlreichen Helfer sowie zahlreiche Unterstützer auch aus den Reihen der IG Schönauer Straßenfasnacht und des Fördervereins Schönauer Fasnacht, die vor der Versammlung der Zunft ebenfalls ein positives Fazit ihres Wirkens hatten, wäre die närrische Zeit nur halb so schön gewesen.

Zünftig gefeiert habe man das 50-jährige Bestehen der Hexen, so Tröndle. Und auch bei auswärtigen Veranstaltungen sei man sehr präsent gewesen.

Kassenbericht und Wahl

Das erfolgreiche Wirken zahlte sich auch für die von Elke Marterer verwaltete Kasse aus, in der ein kleines Plus zu verzeichnen war. In Abwesenheit wurde eine neue Schriftführerin gewählt worden ist. Esther van Diepenbeck übernimmt das Amt vom kommissarisch eingesetzten Schriftführer Stefan Marterer vorläufig für ein Jahr.

Ehrungen

Einige treue Mitglieder aus den Reihen der Schellenteufel und Zunftabendtänzerinnen konnte Johanna Tröndle auszeichnen. Geehrt wurde Nancy Jahn für zehnjährige Mitgliedschaft, Peggy Böhler und Matthias Held sind seit 20 Jahren dabei. Und auf drei Jahrzehnte in den Reihen der Narren konnten Nicole Frässle, Stefan Eggert und Oliver Gierth zurückblicken. Die übrigen Geehrten fehlten entschuldigt.

Ausblick

Im Oktober sind die ersten Freundschaftstreffen angesetzt, ehe am 11.11. die Narrentaufen und die Mottoverkündung stattfinden. Am 13. Januar wird dann der Narrenbaum gestellt, der Zunftabend steht recht früh Anfang Februar an, denn am 13. Februar „fällt schon wieder der Baum und alles ist vorbei“, so Johanna Tröndle.

