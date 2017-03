Schönau Die Zukunft der Kapelle ist gesichert

2016 war ein erfolgreiches Jahr für die Bergmannskapelle Wieden. Glänzen konnten die Mitglieder nicht nur auf musikalischem Gebiet, sondern auch bei zahlreichen Aktionen und Unternehmungen, wie aus dem Bericht des Vorsitzenden Jakob Dörflinger und dem Rückblick der Protokollführerin Barbara Gutmann hervorging.

Wieden (ue). Ein dickes Lob für die Musiker kam von Dirigent Hubert Behringer für den die musikalische Welt in Wieden „vollkommen in Ordnung ist“. Ebenfalls zu erfahren war, dass das vergangene Jahr sehr arbeitsreich und gut ausgefüllt war.

Neben zahlreichen Unternehmungen und Auftritten im Dorf waren die Musiker bei befreundeten Vereinen und Musikkapellen zu Gast, wie Barbara Gutmann darlegte.

Aktivitäten

Als Höhepunkte nannte sie unter anderem die Feier zum 60-jährige Bestehen der Bergwacht Wieden, die Teilnahme am Kreistrachtenfest in Todtnau, das Sommerfest, die traditionelle Barbarafeier des Bergmannvereins Wieden sowie einen zweitägigen Ausflug mit Konzertauftritt in Waldulm.

Ferner nahm der Verein an einem Musikfest in Baltersweiler teil. Schade sei nur gewesen, dass wegen des Wetters der bereits vorbereitete „Zapfenstreich“ abgeblasen werden musste. Doch in diesem Jahr, so hoffen die Musiker, werde es klappen, weshalb vorsichtigerweise gleich zwei Termine im Kalender stehen, wie Jakob Dörflinger berichtete.

Mit einer glanzvollen musikalischen Leistung begeisterten Hubert Behringer und seine Musiker die Besucher beim letztjährigen Weihnachtskonzert, bei dem auch das neu formierte Wiedener Jugendorchester unter seinem neuen Leiter Simon Behringer sein viel beachtetes musikalisches Debüt gab. Gerade das gezeigte Engagement der jungen Musiker macht deutlich, dass man sich um die Zukunft der Blasmusik bei der Bergmannskapelle keine Sorgen zu machen braucht.

Eine Menge Geld nahm die Bergmannskapelle für die Anschaffung neuer Instrumente in die Hand, wie aus dem von Bettina Wissler vorgetragenen Kassenbericht zu entnehmen war. Vorsitzender Jakob Dörflinger lobte vor allem die gute Zusammenarbeit und das harmonische Miteinander innerhalb der Musikkapelle sowie mit den übrigen Vereinen im Dorf.

Probenbesuch

Mit insgesamt 47 Proben wurde ein neuer Rekord erreicht, wie Hubert Behringer berichtete. Erfreulich aus Sicht des Dirigenten sei auch der gute Besuch der Proben gewesen. Dieser steigerte sich gegenüber dem Vorjahr von 81 auf nunmehr 82 Zähler. Den Spitzenplatz belegte dabei das Saxofon-Register, gefolgt von den Posaunen, den Klarinetten und den Trompeten.

Wahlen

Bei den anstehenden Wahlen wurden viele Posten neu besetzt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wählte die Versammlung Udo Grames­pacher, der gleichzeitig als Vizedirigent tätig ist.

Das Amt der zweiten Stellvertreterin wird von Bettina Wissler wahrgenommen. Neu im Team ist neben Protokollführerin Svenja Behringer auch Materialverwalter Simon Dietsche. In ihren Ämtern bestätigt wurden Kassiererin Uschi Gutmann, Aktivbeisitzer Fabian Behringer und Jugendvertreter Christian Sprich.

Jugendkapelle

Mit der Übergabe des Dirigentenstabes von Martin Wissler an Simon Behringer wurde im Frühjahr 2016 die Jugendkapelle neu aufgestellt. Dass die Ausbildung der Jungmusiker bereits erfolgreich Früchte trägt, zeigten 14 bestandene bronzene Jungmusiker-Abzeichen. Für Hubert Behringer der Beweis, dass die Existenz der Bergmannskapelle auch in Zukunft gesichert ist.

Ebenfalls erfolgreich war jüngst eine Werbe-Aktion, durch die zehn Jugendliche gewonnen werden konnten. Ihre Ausbildung startet im Mai.

Hubert Behringer wies zudem auf das 40-jährige Bestehen der Finstergrundmusikanten in diesem Jahr hin, das mit dem Sommerfest gefeiert werden soll.