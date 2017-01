Böllen (khr). Zur Jahresauptversammlung hatten die Tauziehfreunde Böllen am Samstag ins Gasthaus „Maien“ nach Neuenweg eingeladen.

Rückblick

Vorsitzender Dirk Wagner blickte kurz auf die Aktivitäten im abgelaufenen Sportjahr zurück. Danach war Schriftführer Markus Böhler mit seinen Ausführungen an der Reihe. Seinem Bericht konnte unter anderem entnommen werden, dass 2016 der Tauziehclub Allgäu-Power Zell zu Gast war und eine Enthurstungsaktion durchgeführt wurde. In der 600-Kilogramm- und in der 640-Kilogramm-Klasse wurde man jeweils deutscher Vizemeister, in der 720-Kilogramm-Klasse konnte man zum dreizehnten Mal den Meistertittel erziehen. In der Jugendliga erzog man sich zum fünften Mal in Folge den Vizemeistertitel und in der Landesliga Platz erreichte man Platz vier. Von der Tauzieh-Weltmeisterschaft in Malmö kehrten die 14 Teilnehmer mit guten Ergebnissen zurück.

Kassenbericht

Den Ausführungen des Schriftführers folgte der Kassenbericht von Stefan Heimann, der von mehr Ausgaben als Einnahmen berichtete. Größere Ausgaben gab es für die Beschaffung von Gebrauchsgegenständen fürs Vereinsheim und von Absperrgittern für die Turniere.

Wahlen

Bei den Wahlen wurde Dirk Wagner als Vorsitzender im Amt bestätigt. Sein Stellvertreter bleibt Dietmar Broghammer. Kassenverwalter Stefan Heimann bekam ebenso wie Schriftführer Markus Böhler wieder das Vertrauen geschenkt. Beisitzer sind Michael Loritz, Harald Schwanz und Tobias Broghammer.

Dank und Präsente

Stefan Heimann gab bekannt, das Lucas Broghammer, Tobias Ortlieb, Nicolas Kiefer und er selbst an einem Trainerlehrgang teilnehmen. Er übergab an Martin Broghammer und Dietmar Broghammer Präsente für deren Trainertätigkeit. Nicolas Kiefer, Tobias Kiefer und Kevin Karle bekamen Präsente für ihre WM-Erfolge überreicht. Präsentkörbe gingen an Thomas Broghammer und Dirk Wagner für die Bereitstellung von Maschinen und Geräten. Markus Wunderle, der mit seiner Teilnahme im Team in der 720-Kilogramm-Klasse die Tauziehfreunde wieder zum Meistertitel führte, wurde ebenfalls gedankt.

Ausblick

In dieser Saison wird vom DRTV ein neuer Rhythmus eingeführt. So gibt es künftig nur noch fünf Bundesligaturniere in der 640-Kilogramm-Klasse. In der 600-Kilogramm-Klasse werden drei Turniere angesetzt, und statt der 720-Kilogramm-Klasse findet nun ein Meisterschaftsturnier in der 700-Kilogramm-Klasse statt.

In Breslau/Polen werden im Juli die World Games durchgeführt und im August finden die GENSB-Jugendmeisterschaften in Belgien statt. Im September lädt Southport/England zur Europameisterschaft und zur U 23-Weltmeisterschaft ein.