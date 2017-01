Beim Wettbewerb „Entente Florale Europe“ gab es für die Gemeinde Wieden die Empfehlung, den Kurparkneu zu gestalten. Eine Anregung, die Bürgermeisterin Annette Franz und der Gemeinderat nun in das „Entwicklungskonzept Dorfmitte“ aufnehmen wollen.

Wieden (ue). Empfohlen wurde weiterhin, den Kneippgarten, den Spielplatz und das Erholungsareal über Verbindungswege an weitere Einrichtungen im Dorf, wie das Gemeindezentrum und den Gemeindesaal, anzubinden.

Eine Schwachstellenanalyse, in der die vorhandenen Mängel klar aufgezeigt werden, soll bei der Erarbeitung des Gesamtkonzeptes für eine sinnvolle Gestaltung der Ortsmitte ebenso Hilfestellung geben wie das Erarbeiten eigener Gestaltungsvorschläge.

Gedanken zu diesem Thema zu Papier gebracht haben die Gemeinderäte Martin Klingele und Thomas Walleser. Sie regen eine Verbindung vom kürzlich von der Gemeinde erworbenen Parkplatz „Kohlplatz“ bis zum Gemeindezentrum und zum Kurpark an. Ein solcher Weg sollte möglichst so angelegt sein, dass er auch von Behinderten benutzt werden kann.

Ebenfalls im Auge hat man die Gestaltung der Parkfläche mit Wendemöglichkeiten für Busse sowie das Einrichten von Stellplätzen für Wohnmobile und die Begrünung mit Bäumen und Sträuchern. Gleichzeitig gibt es Vorschläge für zusätzliche touristische Einrichtungen rund um das Dorf, wie etwa die Gestaltung von Lehrpfaden. Überlegungen gibt es ebenfalls für den Weg entlang des Warbaches.

Auch in punkto Ökologie sind schon erste Punkte angedacht. Neben einem Biotop am Weiher ist ein Pflanzkonzept im Gespräch. Ferner denkt man an das Anbringen von Brutkästen für die heimische Vogelwelt, ein Insekten-Hotel und das Einrichten eines Steingartens. Dieser ließe sich auch in den vorhandenen Kräutergarten einbinden. Gedanken gemacht haben sich Klingele und Walleser auch über die mögliche Stilllegung des Treppenaufgangs zur Kirche. Stattdessen sollte ein neuer behindertengerechter Hauptzugang über einen Mauerdurchbruch geschaffen werden.

Außerdem sieht das Konzept die Neuplanung der Wege im Kurpark, eine Verkehrsberuhigung der Kirchstraße sowie die Neugestaltung eines Überganges vom Rathaus zum Kurpark vor. Auch was die Gestaltung der öffentlichen Gebäude und Räumlichkeiten angeht, hat man Vorstellungen. Danach gilt es, die langfristige Nutzung der Räume im Untergeschoss des Rathauses und des Feuerwehrhauses sicherzustellen. Gleiches betrifft die Anbindung der ehemaligen Sparkassenräume sowie die Zufahrten von Skiclub und Feuerwehr.

Bürgermeisterin Annette Franz machte deutlich, dass man mit den Vorschlägen für eine Neugestaltung der Dorfmitte erst am Anfang stehe. Als nächsten Schritt will man sich nun mit erfahrenen Landschaftsplanern und Architekten in Verbindung setzen.