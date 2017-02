Der Zunftabend der Narrenzunft Schönau – der dieses Jahr unter dem Motto „Geschichten aus 1001 Nacht“ stand – war ein Volltreffer. Mit humoristischen Nummern, Gesangs- und vor allem den Tanzeinlagen der Zunftgarde bescherte die Narrenzunft Schönau am Samstag in der Buchenbrandhalle ihren Gästen einen Abend, der lange in Erinnerung bleiben wird.

Schönau (hf). Für die Narren auf der Bühne war der Höhepunkt des noch jungen Jahres zweifellos der GVV-Neujahrsempfang, bei dem Schönaus Bürgermeister offensichtlich bemüht gewesen war, sich mit seinen Ausführungen zum kommunalen Haushaltsrecht einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde zu sichern. Die gefühlt dreistündige Ansprache und der verzweifelte Versuch des Bürgermeisters, den USB-Stick mit seiner Präsentation wiederzufinden, hatten solch nachhaltigen Eindruck hinterlassen, dass sie immer wieder närrisch kommentiert wurden.

Nach dem Einzug des Fanfarenzugs und der Eröffnung durch Oberzunftmeisterin Johanna Tröndle enterte Peter Schelshorn, der „Emir von Scheenau“, die Bühne, um der Ozume ordentlich die Leviten zu lesen. Da sie im Vorjahr am Fasnachtsdienstag den Rathausschlüssel ohne eine Rede zurückgegeben hatte, verknackte sie der Emir zu (mindestens) fünf Runden an die Guggemusiker der Zunft und ließ sie das auch öffentlich beschwören. Die Ozume revanchierte sich mit einer Beschreibung der Schwimmbaderöffnung. Als der Bürgermeister über die Rutsche ins Becken plumpste, sei das Becken halb leer und der Campingplatz überschwemmt gewesen. Emir Schelshorn gab den Rathausschlüssel dann aber doch her, und das närrische Treiben nahm seinen Lauf.

Die Moderation des Abends übernahmen Aladin (Axel Lais) und Jasmin (Alexander Knobel), die immer wieder eigene Kommentare zum Stadtgeschehen einflochten. Den ersten Höhepunkt lieferte Klaus Karle als das 110-jährige Fräulein Baumann mit ihren Berichten aus dem Betreuten Wohnen („Das ist Einzelhaft für Senioren mit Freigang“). Die Beschreibung des Auto-Ausflugs zweier älterer Damen mit 20 auf der linken Spur der Autobahn („ihr Vater war Holländer“) löste tobende Heiterkeit im Saal aus.

Der nachfolgende Auftritt der „Teufels-Scheiche mit ihren Wunderwampen“ war nicht dazu angetan, die Stimmung zu beruhigen. Jedenfalls musste die Bauchtanzeinlage spontan wiederholt werden. Die beiden „Rätsch-wieber“ Toska und Johanna (Hannes Kohler und Thorsten Keller) philosophierten über ihre Beziehung (Toska: „Für mich gibt es Beziehung nur noch ambulant“) und die anstehende Bundestagswahl, was Toska beim Stichwort Sigmar Gabriel zu der Bemerkung veranlasste: „Früher waren Dick und Doof noch zwei verschiedene Personen“. Und wieder ging es um die Schwimmbaderöffnung. Johanna schwärmte vom Ganzkörperschwimmanzug des Bürgermeisters. „Da kommt die ganze Natur zum Ausdruck“, was Toskas Kommentar auslöste: „Die Natur kann manchmal ganz schön grausam sein“.

Im Beitrag „Die süße Versuchung“ nahmen Jörg Lais und Sabine Kiefer als Schwarzwälder Kirschtorte die kleinen Narreteien aus dem Stadtgeschehen aufs Korn, während anschließend die Schönauer Hexen mit ihrem gerappten „Hulapalu in der Hexenküche“ wieder einen echten Knaller auf die Bühne brachten, der dann auch spontan wiederholt werden musste.

Unbedingt erwähnt werden müssen die großartigen Tanzeinlagen der Damen der Zunftgarde. Ob beim Gardetanz „Narrhalla“ oder beim späteren „Heimflug aus dem Orient“, die Darbietungen der Tänzerinnen rissen die Gäste in Buchenbrandhalle buchstäblich von den Sitzen. Lautstarker, wilder Applaus, begeisterte „Zugabe“-Rufe und spontane Wiederholungen waren der Beweis, wie sehr sich die Zunftgardistinnen in die Herzen der Narren getanzt hatten.