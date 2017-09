Schönau Einblicke in viele Arbeitsfelder

Ab 2018 bietet die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets in Schönau jährlich zwei Plätze für Studierende für jeweils drei Monate an. Bewerbungen sind ab Anfang November möglich.

Schönau. Das Biosphärengebiet Schwarzwald hat mit der Commerzbank als Sponsor eine Kooperationsvereinbarung für ein Umweltpraktikum abgeschlossen. Ab 2018 bietet die Geschäftsstelle in Schönau zwei Praktikumsplätze für Studierende für jeweils drei Monate an, für die erste Bewerbungen ab November möglich sind, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums.

Seit Beginn der Arbeit des Biosphärengebiets Schwarzwald haben bereits mehrere Praktikanten unterschiedlicher Studienrichtungen über zwei Monate in der Geschäftsstelle mitgearbeitet und so einen Einblick in die Arbeit für das Schutzgebiet bekommen. Ab 2018 gibt es nun in Partnerschaft mit der Commerzbank zwei Praktikantenstellen pro Jahr, bei denen es auch eine Aufwandsentschädigung geben wird. Die Bank organisiert und finanziert das Umweltpraktikum, das Biosphärengebiet Schwarzwald übernimmt die fachliche Betreuung.

Diese Kooperationsvereinbarung unterzeichneten am Dienstag Biosphären-Geschäftsführer Walter Kemkes und Rüdiger Senft von der Commerzbank in Frankfurt. Das Kreditinstitut bietet dieses Angebot bereits seit 1990 an. Seitdem haben deutschlandweit bereits mehr als 1500 junge Menschen am Commerzbank-Umweltpraktikum teilgenommen. Mittlerweile nehmen 27 Großschutzgebiete an diesem Angebot teil. Das Biosphärengebiet Schwarzwald gehört nun ebenfalls dazu und bietet ab dem kommenden Jahr Studierenden – egal welcher Fachrichtung – einen Einblick in die Arbeit einer Biosphärengebietsverwaltung.

Einsatzort wird die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets in Schönau sein. Die Praktikanten können dabei in allen Fachbereichen der Geschäftsstelle mitarbeiten. Das Praktikum wird sowohl Einblicke in Arbeiten im Freien, wie beispielsweise Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung, Landschaftspflege und Schutzgebietsbetreuung als auch in Bürotätigkeiten bieten. Einblicke in laufende Projekte wie das Junior-Ranger-Programm oder „Freiwillige in Parks“ sowie saisonale Aufgaben werden ebenso mit zu den Aufgaben eines Praktikanten zählen.

Angeboten werden zwei Plätze für jeweils drei Monate zwischen April und Juni 2018 sowie zwischen Juli und September 2018. Ein Taschengeld und ein Zuschuss für die Unterkunft sind inbegriffen. Das Umweltpraktikum wird auch Gelegenheit bieten, ein eigenes Projekt umzusetzen. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Commerzbank unter www.umweltpraktikum.com oder in der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwarzwald bei Bernadette Ulsamer zu erhalten (Tel. 07673/889402-4377 oder per E-Mail unter Bernadette.Ulsamer@rpf.bwl.de).