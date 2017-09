Schönau Eine Zeitreise mit viel Humor

Auf 50 Vereinsjahre blickte die Trachtenkapelle Aitern an ihrem Jubiläumsabend am Samstag in der Belchenhalle zurück. Der Verein wollte keinen Redenmarathon abhalten, sondern hatte seinen Rückblick auf ganz besondere Weise verpackt. Mit einer gespielten Chronik nahmen Gründungsmitglieder und aktive Musiker die Zuschauer mit auf eine bunte Zeitreise.

Aitern (vw). 1964: Gründervater Winfried Kiefer sitzt am Stammtisch des „Rössle“ und erzählt, wie er eine Trompete von den Franzosen erhielt und bei seinem ersten Anlauf, eine Musikgruppe zu gründen, nicht genügend Leute zusammenbekam. Doch er gibt sein Vorhaben nicht auf.

Drei Jahre später: Nach und nach sitzen die Gründungsmitglieder zusammen am Stammtisch, spielen die Gründung nach und erzählen, wie sie als Jugendliche die Kosten für die Instrumente abstottern mussten. Die ersten schrägen Töne sind genauso zu hören wie die allersten drei Stücke – und damit ist beste Unterhaltung garantiert. Jung und Alt erzählen unter dem Motto „I weiß no…“, und so wird immer wieder ein Bogen zwischen damals und heute gespannt.

Lustige Anekdoten werden zum Besten gegeben, etwa über den „Graus, Noten zu lernen“, über die schlimmsten Auftritte und die schönsten Ausflüge. Es gibt jede Menge zu lachen. Umrahmt sind die Erzählungen von Präsentationen, etwa von den alten Trachten.

Der Verein zählte zehn Gründer; aktuell hat man 49 Mitglieder. Moderator Dirk Kiefer stellte jeden Musiker vor, und zum Finale der gespielten Chronik sangen alle gemeinsam unter der Regie von Ehrendirigent Willi Beckert „Ich bin ein Musikant“.

Es war eine schöne Idee, die 50 Jahre unterhaltsam Revue passieren zu lassen, aber ganz ohne Reden geht ein solcher Jubiläumsabend eben doch nicht über die Bühne. Peter Hässler, Präsident des Alemannischen Musikverbands (AMV), überbrachte die besten Wünsche und ein Geburtstagsgeschenk im Namen aller Vereine. Er ziehe den Hut davor, was die Trachtenkapelle leiste. Auch die Ausbildung habe einen hohen Stellenwert. Ein Mann gelte als treibende Kraft des Orchesters: Der Gründervater und aktive Musiker Winfried Kiefer. Hässler steckte ihm am Samstagabend eine ganz besondere Auszeichnung ans Revers: Die Sonderehrennadel in Gold des Bundes Deutscher Blasmusikverbände für besondere und langjährige Verdienste im Sinne der Blasmusik. Diese Ehrung verglich Hässler mit dem „Oskar für das Lebenswerk“.

Vorsitzende Manuela Schulz ernannte Willi Beckert zum Ehrenmitglied des Vereins. Er ist das älteste aktive Mitglied und schon 65 Jahre als Musiker aktiv. Von 1992 bis 2007 war er Dirigent in Aitern und hat sich immer um die Ausbildung gekümmert. Vorsitzender Christian Kiefer ehrte seinen Opa Winfried Kiefer mit einer Ehrung, die es so im Verein noch nicht gab. Er wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt und bekam statt einer Urkunde – von denen er ja bereits genug hat – einen Bassisten aus Holz geschenkt.

Bürgermeisterin Sigrid Böhler lobte die Trachtenkapelle als Aushängeschild und Botschafter der Gemeinde. Sie lobte das soziale Miteinander im Verein und überreichte eine Erinnerungscollage sowie einen Gutschein für Noten.

Die Vereinsvertreter überreichten finanzielle Mittel, die für die Kameradschaft eingesetzt werden sollen. Die Tennisgemeinschaft überreichte ebenfalls einen größeren Geldbetrag. Auch die Gründer gratulierten mit einem Ständchen und einem Scheck – von jedem gab es einen Euro pro Vereinsjahr.