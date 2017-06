Schönau „Elend Watching“ am Mittelmeer

Zwischen Polit- und Kirchenkabarett ist das Programm „Ich schwimm so frei!“ der deutsch-schweizerischen Gruppe RestRisiko angelegt. Mit dem kabarettistischen Theaterstück hatte das vierköpfige Ensemble am Samstagabend im evangelischen Gemeindesaal in Schönau viel Erfolg.

Von Jürgen Scharf

Schönau. „Fake News“ ist seit Donald Trump das neue Unwort, es wird aber immer mehr zum Modewort. Auch im Reformations-Kabarett des RestRisikos mit dem Untertitel „Wir schleppen sie frei“ wird es oft im Mund geführt. Es ist ein sehr griffiger Anglizismus, der gut auf alles passt, sogar auf Luther. Denn vieles, was man Luther in den Mund legt, hat dieser nie gesagt, und so spielt das grenzüberschreitende Kabarett auch mit Fake News von Luther. Sein Credo: „Besser nicht alles glauben!“

Die Geschichte hat eine Rahmenhandlung. Es geht um die Doppelbelegung eines Kursraums, in dem sich ein VHS-Dozent, der über Flüchtlinge und Migration referieren will, und eine Kirchen-Dame, die einen Vortrag über „Reformation für Laien“ halten will, ins Gehege kommen. Das gibt Zündstoff für Wortspiele, Streitgespräche und spannende satirische Szenen zwischen politischen und kirchlichen Ereignissen. Ein bisschen tendiert das Kabarett aber in Richtung Schlepper, und das liegt sicher am Hauptakteur: Ronald Kaminsky gibt nicht nur den geschäftstüchtigen Dozenten, der Leute für den Kurs „Schleppen für Anfänger“ anschleppen will, sondern auch den Mann von Heckler & Koch, der scheinheilig über leblose Schiffbrüchige und angeschwemmte Migranten redet, und zur Melodie von „Griechischer Wein“ über Drohnen, Sturmgewehre und Leopard-Panzer singt: „Krieg, das muss sein“.

Das sind schon zynische, makabre, zeitkritische und politisch treffsichere Nummern. Ebenso die, wenn Roland Degen singt: „Ich bin Schlepper von Beruf“ und dann umschwenkt auf Missionar am Mittelmeer. Unser Mann für die Nottaufe.

Die Sopranistin Tina Zimm singt sich als Vertreterin der Kirche, am Keyboard begleitet von Esther Deiss, in Musicalhöhen. Man merkt ihr die ausgebildete Sängerin an. Überhaupt wird viel gesungen an diesem Kabarettabend, der nicht nur Sprechtheater ist. Gut kommt der kritische Song „Mit dem Schlepper gegen Süden“ an. Da spielt das Ensemble mit Ferngläsern, Sonnenbrillen und Badetüchern Touristen, die in umgerüsteten Flüchtlingsbooten an die libysche Küste schippern, zum „Elend Watching“. Das hat satirischen Biss und ist eine durch und durch professionelle Kabarettnummer.

Immer wieder versuchen sie, zu ihrem Thema Reformation zurückzukommen und „Luther und Flüchtlinge in ein Boot“ zu bringen. Da muss man etwas um die Ecke denken können, um Luther als den ersten „Whistleblower der Geschichte“ zu bezeichnen, weil er die Geheimsprache Latein ins Deutsche übersetzt hat, und ihn als Flüchtling hinzustellen, weil er als Junker Jörg auf der Wartburg inhaftiert war.

In bissig-satirischen Dialogen werden in diesem Reformations- und Migrations-Kabarett Theologie gegen weltliche Konflikte ausgespielt. Unter das Kapitel „Fake News“ gehört auch, dass Luther vor dem Weltuntergang noch ein Apfelbäumchen pflanzen will, dabei soll er gar keine Äpfel gemocht haben.

In der ersten Zugabe legen die vier Kabarettisten den roten Reformationsschal mit dem Luther-Konterfei um und träumen von Utopia und Edward Snowden als US-Präsident, und mit ihrer Lieblingszugabe, die ihnen den Namen „RestRisiko“ gegeben hat, verabschieden sie sich von ihrem heftig applaudierenden Publikum.