Fröhnd (gwz). Fröhnd nimmt als einzige Gemeinde im Landkreis Lörrach am Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Mit einer gelungenen Auftaktveranstaltung ist die Gemeinde am Montag in dieses zukunftsweisende Projekt eingestiegen.

Der Gemeinderat hatte im Dezember seine Zustimmung zur Anmeldung gegeben. Bürgermeisterin Tanja Steinebrunner freute sich sichtlich über die große Resonanz auf ihren Aufruf. Die Bürgermeisterin erinnerte an das Jahr 1998, in dem die Gemeinde Fröhnd als „Golddorf“ beim damaligen Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ als eine der schönsten Gemeinden Deutschlands mit einem ersten Platz ausgezeichnet wurde. „Dies ist jetzt fast zwanzig Jahre her und nun ist es an der Zeit, die alten Werte wieder aufzufrischen und sich neue Ziele und Aufgaben zu setzen und mit diesen die Zukunft der Gemeinde zu gestalten,“ sagte Steinebrunner und animierte die Zuhörer zum Mitmachen.

Die Bürgermeisterin stellte hauptsächlich Maßnahmen für eine zukünftige gute Wohn- und Lebensqualität in allen Ortsteilen der Gemeinde in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen. Tanja Steine-brunner nannte die Teilnahme am neuen Dorfwettbewerb eine wertvolle Ergänzung zum bestehenden Planungsprojekt „Neue Ortsmitte Fröhnd“ mit dem Neubau eines Multifunktionsgebäudes nebst Marktscheune am bisherigen Hallenstandort. Hiermit zeige die Gemeinde eine gute Eigeninitiative für eine zukünftig positive Weiterentwicklung, was sicherlich bei Behörden in Sachen Förderung anerkennend aufgenommen werde.

Der Fachberater des Landratsamts Lörrach, Klaus Nasilowski, zeigte in einer Präsentation den möglichen Werdegang der Gemeinde Fröhnd im jetzt begonnenen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in Wort und Bild auf und gab dabei Tipps und gute Ratschläge. Bereits im Sommer erfolgt die erste Bewertung im Regierungsbezirk Freiburg, anschließend im Jahr 2018 die Bewertung auf Landesebene. Kann die Gemeinde Fröhnd diese beiden Bewertungen positiv durchlaufen, kann sie sich im Jahr 2019 dem Bundeswettbewerb stellen. Es brauche Engagement, Fleiß und Begeisterung, um erfolgreich bestehen zu können, so der Fachberater.

Erfreut zeigte sich Bürgermeisterin Steinebrunner darüber, dass die Gemeinderäte Roland Marterer und Bernhard Stiegeler die Organisation der Projektgruppen für „Baugestaltung und Siedlungsentwicklung“ sowie „Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen“ übernehmen werden. Die Leitungen der Projektgruppen für „Soziale und kulturelle Aktivitäten“ und „Grüngestaltung mit der Lage des Dorfes in der Landschaft“ stehen noch aus. „Jede Mithilfe ist willkommen“, betonte die Bürgermeisterin zum Schluss der Veranstaltung. Sie gab dabei ihrer Vorfreude bereits Ausdruck über ein sicher tolles Engagement aus der Bevölkerung und eine damit gute Platzierung ihrer Gemeinde im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft.“

Am Mittwoch, 16. März, um 16 Uhr sollen bei einer Rundfahrt durch die Fröhnder Ortsteile Prioritäten für die späteren Bewertungen einzelner Objekte und Projekte gesetzt werden. Weitere Infos bei Bürgermeisterin Steinebrunner, Tel. 07673/332, und während der Sprechzeiten im Rathaus sowie unter www.gemeinde fröhnd.de.