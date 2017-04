Schönau Erfolgreich Lernen in der Praxis

Oberes Wiesental. Eine Delegation des Katholisch-Sozialen Instituts/Süd (KSI) besuchte kürzlich die bbv Akademie gGmbH der Vereinigung.

Über 5000 Absolventen besuchten in 40 Jahren deren Aus- und Weiterbildungskurse. Die Vermittlungsquote liegt über 90 Prozent, verwies der ehemalige Leiter der Aus- und Weiterbildung bei der Firma Endress + Hauser, Maulburg, auf das abgestimmte pädagogische Konzept.

Die Orientierung an den Lebensläufen beinhaltet immer eine persönliche Förderung, was sich in den erfolgreichen Abschlussprüfungen niederschlage, erfuhren die Besucher aus dem oberen Wiesental. „Durchfaller und Abbrecher sind so gut wie unbekannt“, bestätigte ein Ausbilder die Aussagen Kurt Bangs, der seit 25 Jahren auch auf diesem Bildungsfeld aktiv ist.

Eine Bestandsaufnahme, die ein Teilnehmer aus der KSI-Delegation mit der Forderung nach einer verstärkten Unterstützung der Aus- und Weiterbildung mit „Vorfahrt für die berufliche Bildung – das duale Ausbildungssystem“ ergänzte. 50 Prozent der Kosten werden von der Arbeitsagentur-Jobcenter getragen, die andere Hälfte trägt die bbv-Akademie, skizzierte Bang den Kostenrahmen und das wichtige Engagement der Arbeitsbehörde.

Die Bandbreite der Ausbildungsstätten und die dort wirkenden Umschüler, Lehrlinge und Studenten lernte die Besuchergruppe des KSI kennen. Es gab einen Erfahrungsaustausch in den Werkstätten der Elektroniker, Zerspannungs-, Metalltechniker, Industriemechaniker, aber auch in den Schulungsräumen für gastronomische Berufe und Industriekaufleute. „In der Praxis lernen und dadurch zum Ziel kommen“ – das Bang`sche Credo wurde beim Rundgang durch die Aus- und Weiterbildungsstätten in der bbv-Akademie in Lörrach eindrucksvoll demonstriert. Daneben brachte beim ausklingenden Mittagstisch in der Kantine der Akademie Vikar Lazar sein Projekt Schule-Bildung-Ausbildung in Südindien zur Sprache. Kurt Bang sah durchaus die Möglichkeit einer Kooperation mit diesem zielgerichteten Ausbildungsmodul in der Heimatdiözese des Priesters aus der Seelsorgeeinheit Oberes Wiesental.