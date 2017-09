Schönau Erinnerungen an vergangene Zeiten

Utzenfeld (ue). Eine gute und nicht alltägliche Gelegenheit für persönliche Begegnungen und den Austausch von Erinnerungen und Erfahrungen bot auch dieses Mal das Dorfest in Utzenfeld am Wochenende, ein von vielen beliebtes und geschätztes Ereignis, das alle zwei Jahre stattfindet.

So freute sich denn auch Bürgermeister Harald Lais über die große Zahl von Neubürgern sowie ehemaligen Utzenfeldern, die seiner Einladung zu einem besonderen Empfang in den Gemeindesaal gefolgt waren. Nicht wenige von ihnen ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, mit Verwandten, Freunden und ehemaligen Nachbarn zu plaudern und Erinnerungen an vergangene Zeiten lebendig werden zu lassen.

Den weitesten Weg in die alte Heimat legte Paul Woywod zurück, der seit 1968 in Würzburg lebt. Jedes Mal, wenn er durchs Wiesental fährt, sei für ihn ein Abstecher in das Dorf seiner Kindheit selbstverständlich, erzählte er. Auch für Werner Steinebrunner, der 1965 als junger Mann Utzenfeld verlassen hat und nach Burgberg bei Sonthofen gezogen ist, war dieses Dorffest ein Wiedersehen mit seinen ehemaligen Freunden und Bekannten aus der Jugendzeit. Für die vorzügliche Bewirtung sorgten die Utzenfelder Landfrauen.

Von Bürgermeister Harald Lais erfuhren die Gäste, was aktuell im Dorf läuft. Derzeit sei man in Utzenfeld dabei, das alte Feuerwehrhaus durch eine neue Garage für die Wehr am gleichen Standort zu ersetzen. Und denen, die sich über die vielen Aufbrüche in den Straßen wundern, erklärte der Gemeindechef, dass Utzenfeld inzwischen zum Zentrum des Breitbandausbaus im oberen Wiesental geworden ist. Von hier aus gehen die Verteilerleitungen weiter in die Nachbargemeinden Todtnau und auch Wieden. Ebenfalls in diesem Jahr habe es auf der hoch gelegenen Almgaststätte „Knöpflesbrunnen“ einen Pächterwechsel gegeben, berichtete Lais, der im Anschluss an den Empfang den obligatorischen Fassanstich vornahm. Musikalisch begleitet wurde diese Zeremonie von den fidelen Wisser-Buebe aus dem Glottertal.

Allerdings hatte das Wetter an diesem ersten Festtag wenig Einsehen sowohl mit den Veranstaltern als auch mit den Gästen. Dies änderte sich am Sonntag, als strahlender Sonnenschein Hunderte von Besuchern anlockte.