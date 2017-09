Schönau Fahrradfahrer schwer verletzt

Aitern. Am Sonntagnachmittag kam es auf der K 6341 zwischen einem 35 Jahre alten Fahrradfahrer und zwei am Schwarzwald-Supermarathon teilnehmenden Rennradfahrern zu einem schweren Unfall. Dabei wurde der 35-Jährige schwer und die beiden Marathonteilnehmer leicht verletzt. Gegen 17.43 befuhr der 35-jährige Radfahrer zusammen mit zwei weiteren, ebenfalls nicht am Marathon teilnehmenden Radfahrern, die K 6341 von Wieden kommend in Richtung Aitern. Hierbei geriet der 35-Jährige infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit den beiden Rennradfahrern zusammen und kam zu Fall. Bei dem Sturz wurde der 35-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.