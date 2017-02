Schönenberg (hr). „Bauernhof“ hieß das Motto der Narrengruppe Schönenberg bei ihrem Kappenabend im bunt geschmückten Gemeindesaal. Mit einer zum Hühnerstall umgewandelten Bar, einer prächtigen Bühnenkulisse mit einem Bauernhof mit Tierhaltung sowie mit lustigen, von Andrea Eichin gemalten Tierbildern an den Wänden passte beim unterhaltsamen Kappenabend alles zusammen. Getreu dem Motto erschien auch das Publikum in Kostümen, so dass zumindest am närrischen Abend in Schönenberg an Jungbauern, Jungbäuerinnen und der dazugehörigen Tierwelt kein Mangel herrschte.

Als „Großbauer“ bewies Bruno Eichin abermals sein Multitalent, der als Musiker, Animateur und Moderator in Erscheinung trat. Mit einer „Schnitzelbank“ wurde zunächst das Dorfgeschehen durchkämmt, wobei auch das Für und Wider einer Gondelbahnverlängerung glossiert wurde. Beim anschließenden Nostradamus-TV wurde ein Blick in die Zukunft gewagt und prophezeit, dass nicht nur der nächste Mister Universum, sondern auch der nächste Fußballbundestrainer aus dem Ort kommt.

Spannend wurde es beim Verlesen des Bolizeiberichts, wobei die beiden Dorfbolizisten Erhard Kiefer und Michael Burkart zahlreiche kleinere und größere Vergehen zu ahnden hatten. Bei einer lustigen Gerichtsverhandlung wurde neben Personen aus dem Publikum auch Bürgermeister Michael Quast eingespannt.

Gesanglich folgte anschließend mit einem „Wurstsalatlied“ eine Hommage auf die beliebte Speise. Als brillante Sänger suchten Erhard Kiefer und Claudia Renz ebenfalls mit einem Lied nach dem berüchtigten G-Punkt. Mit einem Sketch demonstrierten zwei Feuerwehrler ausgiebig das Erlernte während des Jahres und gaben dem Publikum wertvolle Verhaltensregeln beim Umgang mit dem Feuerlöscher und beim fluchtartigen Verlassen des Gemeindesaales.

Zum Abschluss des Kappenabends wurden die Besucher zu mitternächtlicher Stunde zu einem Show-Boxkampf ins Programm des aktuellen Schönenberger Sportstudios eingeladen. Umrahmt wurde der Boxkampf zur jeweiligen Situation mit passenden Liedern wie „Ich seh die Sterne am Himmel“.

Das gelungene Programm der Narrengruppe wurde traditionell von den „Zäpfle-Brüdern“ musikalisch umrahmt. Nach dem Programm wurde die Schönenberger Narrenzittig unters Volk gebracht.