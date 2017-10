Schönau Fasnachtsclique wird 25 Jahre alt

Fröhnd (ue). Für die Vorsitzende der Fröhnder Steisäckli, Roswitha Philipp, ist und bleibt der 2. Oktober „ein besonderer Tag mit einem sehr wichtigen historischen Hintergrund“, wie sie in der Hauptversammlung in der Fröhnder Skihütte verkündete. Denn genau vor 25 Jahren an diesem Tag wurde in Fröhnd die bis heute lebendige Fasnachtsclique aus der Taufe gehoben, weshalb es galt, neben der Vergangenheit schon mal einen Blick auf die demnächst bevorstehenden Ereignisse zu werfen.

Rückblick

Vor einem Vierteljahrhundert trafen sich spontan 25 junge Leute aus dem Dorf, die vor allem eines im Auge hatten: Das fasnächtliche Brauchtum in ihrer Heimat zu pflegen und zu erhalten. Gehörten anfangs der von Volker Marterer geleiteten Gruppe überwiegend fasnachtsbegeisterte Damen an, änderte sich dies rasch und es gesellten sich auch immer mehr Herren zu ihnen.

Woher der Name Steisäckli stammt, erklärte Vorsitzende Roswitha Philipp, die zu den Gründungsmitgliedern gehört. In früheren Zeiten, als die Winter noch sehr kalt und die Häuser ohne Heizungen waren, spielte das mit getrockneten Kirschsteinen gefüllte Steisäckli für die Menschen eine wichtige Rolle. Die kleinen Säckchen wurden tagsüber aufgewärmt und abends mit ins Bett genommen. Dort sorgten sie für eine wohlige Wärme, besonders an den Füßen.

Fasnächtliche Aktivitäten

1993 startete das erste Steisäcklifest in Fröhnd. Bis heute gehören Hemdglunki, die Kinderfasnacht mit Umzug sowie die Narrentaufe und die Teilnahme an Veranstaltungen in benachbarten Gemeinden dazu. Seit 16 Jahren gibt es in Fröhnd eine Narrezittig.

Berichte

Während Schriftführerin Stephanie Handle die Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren ließ, gab Kassiererin Carolin Köpfer einen Überblick über den aktuellen Stand der Vereinsfinanzen.

Ausblick

Im Jubiläumsjahr, so versprach Roswitha Philipp, möchte die Gruppe das Jahr über insgesamt 25 verschiedene Aktivitäten durchführen. Dazu zählen neben fasnächtlichen Veranstaltungen auch mehrere Unternehmungen.

Wahlen

Neu zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Marc Wetzel gewählt. Ebenfalls neu im Führungsteam sind die Aktivbeisitzer Daniel Zimmermann und Markus Bündter. Als Schriftführer wurde Michael Philipp ebenso wie Materialwart Jens Zimmermann sowie als Vertreter der Passivmitglieder Georg Diewald gewählt. Die Kassenprüfung liegt in den Händen von Pirmin Kiefer und Christian Wetzel.

Lob und Dank

Lobende Worte für die Fasnächtler kamen von Bürgermeister-Stellvertreter Georg Zimmermann. Dabei erwähnte er auch die zahlreichen Aktivitäten der Gruppe für das dörfliche Leben in der Gemeinde und meinte, die Steisäckli seien ein Aushängeschild Fröhnds.