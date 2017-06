Schönau Fördergelder vom Biosphärengebiet

Oberes Wiesental. Insgesamt 18 Projekte mit einem Volumen von rund 325 000 Euro werden vom Biosphärengebiet Schwazwald gefördert. Das beschloss der Lenkungskreis in seiner jüngsten Sitzung, wie das Regierungspräsidium Freiburg in einem Schreiben mitteilt.

Im oberen Wiesental werden folgende Projekte gefördert: Anschaffung einer Hangspezialmaschine in Aitern (55 250 Euro), Schleppergezogener Viehanhänger für Großvieh in Zell (7990 Euro), Neubau eines Mutterkuhstalls mit Ziegenstall in Fröhnd (158 270 Euro auf drei Jahre), Gresger Ammele (4900 Euro), Konzeption des Erlebnis-Rundwegs Muggenbrunn in Todtnau (13 600 Euro), Konzeption des Themenwegs „Walter-Wagner-Weg“ in Todtnau (3670 Euro), Biosphärenwebcam am Belchen in Hohtann (1750 Euro) sowie Konzeption und Umstzung einer nternetpräsenz für den Theaterverein im oberen Wiesental (2610 Euro).