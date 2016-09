Ein Schmuckstück, das viele nicht kennen: Im Rahmen des sommerlichen Tourismusprogramms präsentierte Organistin Gunhild Fuhrer-Barth die mehr als einhundert Jahre alte Orgel in der katholischen Kirche in Schönau. Von Michael Maldacker Schönau. Die Führung beginnt unten, im Kirchenschiff. „Bemerkenswert ist die Figurengruppe“, deutet Fuhrer-Barth nach oben auf das Orgelgehäuse über dem Hauptportal. Die Figuren sind geschnitzte Teilreliefs mit der Gottesmutter Maria in der Mitte, gesäumt von vier Engeln. Dabei ist auch die heilige Zäzilia, „die Schutzpatronin der Kirchenmusik“, erläutert die Organistin. Zur Figurengruppe gehört auch der alttestamentarische König David, traditionell mit seiner Leier dargestellt. Das Orgelgehäuse wurde in den Jahren 1907 und 1908 von der Orgelbauwerkstatt Wilhelm Schwarz und Sohn aus Überlingen am Bodensee angefertigt. Berühmtheit erlangte die Firma Schwarz durch den Bau der Orgel des Salemer Münsters, des Doms in Sankt Blasien oder in der Schlosskirche in Heiligenberg. In der katholischen Kirche in Gengenbach und in Pfaffenweiler stehen ebenfalls Schwarz-Orgeln, wobei die Nachfolge-Werkstatt Pfaff heißt. In der Kirche in Steinen-Höllstein findet sich ebenfalls eine Orgel dieses Traditionshauses, in Teilen auch im Fridolinsmünster in Bad Säckingen. „Eine relativ kleine Orgel“ sei diejenige in Schönau zunächst gewesen, sie habe ursprünglich nur 27 klingende Register gehabt, weiß Fuhrer-Barth, die seit 51 Jahren als Organistin tätig ist. In den Jahren 1956 bis 1959 wurde das Instrument in der Marienkirche restauriert und erweitert. „Einige der Holzpfeifen waren beschädigt und mussten ausgetauscht werden“, erzählt sie. Vor allem aber sei das bestehende Gehäuse durch die Freiburger Orgelbaufirma Dold massiv erweitert worden auf nunmehr 41 klingende Register. Sieht man die vielen kleinen und großen Pfeifen im Orgelgehäuse, drängt sich die Frage nach deren Eigenschaften auf. Fuhrer-Barth, die vierzig Jahre lang als Lehrerin gearbeitet hat, weiß: „Die Länge der Pfeifen entscheidet über die Höhe des Tons.“ So ist die längste in Schönau fünfeinhalb Meter lang und erzeugt den tiefsten Ton. Die kürzeste Pfeife, die für den höchsten Ton zuständig ist, misst 33 Zentimeter Länge und hat einen winzigen Durchmesser. „Die Stricknadel“, nennt sie Fuhrer-Barth wegen dieser Ausmaße. Über die Klangfarbe entscheidet die Form der Pfeife, aber auch deren Material. In Schönau sind die Pfeifen aus Zinn, Zink, Kupfer, weiteren Metalllegierungen sowie aus Holz. Insgesamt verfüge die Orgel der Marienkirche über rund 3000 Pfeifen, sagt die studierte Kirchenmusikerin. Ob die Schönauer Orgel auch die schönste im oberen Wiesental ist, will sie nicht beurteilen. Aber: „Durch die regelmäßige Wartung ist die Orgel jedenfalls voll in Schuss.“ Für die nächste Wartung des edlen Instruments hat sich der Orgelbauer auf Mitte September angekündigt. Dann werden alle Orgelpfeifen neu gestimmt, abgestaubt, gereinigt und, wenn nötig, auch repariert. Das dauere einen ganzen Tag. Aber es soll sich ja schließlich lohnen – damit die Schwarz-Dold-Orgel auch in hundert Jahren immer noch so schön erklingen kann.