Der Vorsitzende Martin Corona blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück, in dem die Bergwacht Wieden ihr 60-jähriges Bestehen feierte.

Wieden (vw). Nach Zusage des Landes soll auch die Ortsgruppe Wieden bald ihr eigenes Einsatzfahrzeug bekommen. Derzeit habe man ein Leihfahrzeug der Landesleitung. Zurzeit befinde man sich in der Planung für den Bau einer neuen Garage, dabei sei man auch bei der Gemeinde auf ein offenes Ohr gestoßen, so Corona.

Rückblick

Der Rückblick von Schriftführerin Britta Müller war dann wesentlich ausführlicher. Sie berichtete vom Jubiläum, den Ausbildungseinheiten und der Übung im Besucherbergwerk sowie von den Altpapiersammlungen, die eine nötige Einnahmequelle seien.

Sie lobte die große Medienoffensive der Landesleitung in Sachen Finanzierung, die nun Früchte getragen habe. Kassiererin Theresa Grether berichtete von einem kleinen Minus, vor allem wegen der hohen Ausgaben für Material und Ausrüstung.

Der Leiter Bergrettungsdienst, Swen Corona, berichtete von 16 Übungstagen und 33 Einsätzen. Man sei insgesamt 208 Stunden im Einsatz gewesen. Man habe vier gemeinsame Einsätze mit der Ortsgruppe Schönau absolviert. Die Bergwacht habe einen guten Ruf weshalb es eine hohe Spendenbereitschaft gebe, so Corona.

Finanzierung

Der Landesvorsitzende Adrian Probst informierte über das Thema, das die Bergwachten im vergangenen Jahr am meisten bewegte: die Finanzierung. Mit der offensiven Medienarbeit konnte man zum einen erreichen, dass die Einsatzentgelte erhöht wurden. Diesbezüglich strebe man ein feststehendes Jahresbudget an, das die Ortsgruppen unabhängig von schlechten Wintern abrufen können soll.

Zum anderen habe man beim Land Druck gemacht und für 2018 eine Zusage von Investitionsfördermitteln in Höhe von 300 000 Euro für die Bergwacht Schwarzwald erhalten, das sei das Vierfache des bisherigen Betrags, so Probst. Somit werde man in der Lage sein, 90 Prozent zu fördern und nur noch zehn Prozent Eigenleistung durch die Ortsgruppen erbringen zu müssen.

Auch die Soforthilfe in Form von drei Fahrzeugen durch den Bevölkerungsschutz sei ein Erfolg gewesen. Allerdings schreibe diese Fahrzeuge das Land aus, und so wisse man nicht, welches Fahrzeug wann für Wieden komme. Laut Probst sei es eher unwahrscheinlich, dass es noch in diesem Jahr eintrefen wird. Eine große Baustelle seien die Verhandlungen mit dem Land über die Bergwachtstationen. Ziel sei für neue Stationen, in den Doppelhaushalt des Landes von 2018/2019 zu kommen. Dafür wolle man den Landespolitikern schon bald auch die schwierige Situation vor Ort, also auch in Wieden, darstellen.

Wahlen

Einstimmig wieder gewählt wurden der Vorsitzende Martin Corona sowie sein Stellvertreter Daniel Behringer. Zu seinem zweiten Stellvertreter wurde Mario Behringer einstimmig neu gewählt, er übernimmt das Amt von Matthias Wiesler. Einstimmig wiedergewählt wurden: der Leiter Bergrettung Swen Corona, Schriftführerin Britta Müller, Kassiererin Theresa Grether, Ortsgruppenarzt Fritz Farnung, Ausbilder für Technik Peter Walleser Ausbilder für Notfall und Medizin Michael Corona sowie Naturschutzwart Andreas Jäger. Das Amt von Materialwart Mario Behringer übernimmt Fabian Wiesler. Einstimmig wiedergewählt wurden auch der Hüttenwart Josef Behringer, Kfz-Wart Marc Trautmann, Funkwart Clemens Jäger und die Kassenprüfer Franz Emil Behringer und Michael Hillbrecht.

Ehrungen

Bei der Hauptversammlung konnten auch verdiente Mitglieder der Bergwacht geehrt werden. Der Landesvorsitzende Adrian Probst und der Vorsitzende der Ortsgruppe Wieden, Martin Corona, ehrten für 20 Jahre Mitgliedschaft Christof Thoma und Michael Corona. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Udo Gramespacher sowie Matthias Wiesler geehrt, der sich gleichzeitig aus dem Vorstand verabschiedete.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Ortsgruppe Wieden wurden Rainer Klingele, Michael Hillbrecht sowie Kurt Corona geehrt. Alle drei waren bereits in der Vergangenheit im Vorstand sehr aktiv, der Ehrenvorsitzende Kurt Corona war gar über 28 Jahre im Vorstand tätig.