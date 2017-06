Schönau Garant für sichere Stromversorgung

Von Peter Schwendele

An diesem Wochenende wird 20 Jahre Stromnetzübernahme in Schönau durch die EWS gefeiert. Von Anfang an dabei ist Martin Halm, 1997 der allererste Mitarbeiter des damals blutjungen Unternehmens. Heute ist Halm Geschäftsführer der EWS Netze GmbH und kann auf eine spannende, weitflächige und erfolgreiche Entwicklung der EWS zurückblicken. „Wenn man sieht, was aus den Anfängen alles geworden ist, macht einen das schon stolz“, sagt Halm.

Schönau. Mit einem „leicht mulmigen Gefühl“ begann der gebürtige Karlsruher am 1.4.1997 seine Tätigkeit als Betriebsstellenleiter bei den Elektrizitätswerken Schönau. Seine Aufgabe: In nur drei Monaten die Netzübernahme von den damaligen Kraftübertragungswerken Rheinfelden (KWR) managen. Für den gelernten Elektromeister stand damals wie heute nicht die Ideologie („Sauberer Strom“ versus Atomstrom) im Vordergrund, sondern die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Energie. Halm erinnert sich an ein Treffen mit der KWR-Führungsetage an seinem zweiten Arbeitstag, bei dem er auf der Gegenseite süffisante Skepsis hinsichtlich des sportlichen Zeitplans wahrnahm.

Doch der neue EWS-Betriebsleiter erledigte seinen Job zur Zufriedenheit aller. Bereits Mitte Juni 1997 waren die drei Stromübernahmestationen in Schönau vorbereitet und warteten auf den Anschluss am 1. Juli. „Damals haben wir uns Hochachtung geholt“, sagt Martin Halm im Rückblick. Heute zweifelt zwar niemand mehr die Kompetenz der EWS in energiefachlichen Fragen an, vor zwanzig Jahren indes gab es im Nachklang der Kämpfe um den künftigen Betrieb des Schönauer Stromnetzes noch genügend Skeptiker, die befürchteten, unter der Ägide der EWS würden in der Stadt die Lichter nicht mehr zuverlässig weiter brennen.

Im Rückblick wertet es Martin Halm als großen Vorteil für den EWS-Start, dass ein Mitarbeiter die Zuständigkeit für das Netz der Stadt übernommen hat, der nicht aus der Region kam und mit der ganzen heiß umkämpften Vorgeschichte nichts zu tun hatte. „Mein großes Plus im Alltagsgeschäft war, dass ich nicht wusste, wer wo stand, und es mich auch nicht interessiert hat“, erinnert sich der 50-Jährige.

Die erste Stromnetzübernahme einer Kommune durch ein aus einer Bürgerinitiative entstandenes Unternehmen war seinerzeit ein bundesweites Medienereignis. Am Tag der Netzübernahme waren sieben Fernsehteams vor Ort. „An einer der Übergabestationen habe ich das EWS-Schild für die Kameras so oft angebracht, dass es am Schluss kaum noch gehalten hat“, schmunzelt Halm im Rückblick.

Ein Spaziergang war die damals spektakuläre Netzübernahme für den Techniker nicht. „Von null auf hundert“ trage man die volle Verantwortung für das gesamte Netz, das man noch nicht in allen Details kenne; und dabei sei klar, dass es jederzeit zu einer Störung kommen könne, die es so schnell wie möglich zu beheben gelte. Halm hat deshalb damals das komplette Stromnetz der Kommune planmäßig neu aufgenommen und sich akribisch in die Materie eingearbeitet.

Was folgte, waren zwanzig Jahre, die von nie erwarteten Veränderungen und einem massiven Wachstum geprägt waren. Mit Frank Ziegler im Juni und Andreas Müller im Juli 1997 erhielt Martin Halm seine ersten beiden Kollegen, heute haben die EWS 120 Mitarbeiter, planen einen weiteren großen Neubau und wollen mittelfristig auf 180 Mitarbeiter anwachsen. Kein Wunder: Stark gewachsen ist auch das Aufgabenfeld. Mittlerweile tragen die ehemaligen „Stromrebellen“ die Verantwortung für die Stromversorgung in allen Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau, für Schönau und Wembach liefert man sogar Gas. Mit der Liberalisierung des Strommarkts 1998 stieg die Kundenzahl stetig an; aktuell liefern die EWS atom- und kohlefreien Strom an 160 000 Kunden in ganz Deutschland.

„Wir haben uns immer neue Ziele gesetzt“, betont Martin Halm. Besonders positiv findet es der EWS-Netze-Geschäftsführer allerdings, dass die EWS bei aller thematischen und räumlichen Ausweitung und dem bundesweiten Kampf für eine gelingende Energiewende immer auch großen Wert darauf gelegt haben, den Wert des Schönauer Stromnetzes zu erhalten. Pro Jahr würden rund 300 000 Euro in den Erhalt des Netzes investiert.

Wird Martin Halm auch noch bei den EWS sein, wenn sich die Stromnetzübernahme zum dreißigsten Mal jährt? „Ich hänge an der EWS, aber spätestens in zehn Jahren würde ich gerne etwas langsamer machen“, sagt der 50-Jährige. Denn bei der EWS Verantwortung zu tragen, verlange auch sehr viel Einsatz und Verzicht auf Freizeit. Der „riesige Aufwand“ mit sechs Arbeitstagen in der Woche als Regelfall gehe bisweilen auch an die Substanz.

Doch aktuell hat Martin Halm mit den EWS wichtige Ziele, die ihn nicht los lassen. Zum einen will er die technologische Weiterentwicklung des Stromnetzes vorantreiben, zum anderen die Philosophie des Unternehmens weiter in die Region hineintragen und andere Kommunen von einer Zusammenarbeit mit den EWS überzeugen. Besonders motivierend ist dabei für Halm, wenn ehemalige Kritiker der Stromnetzübernahme heute zu ihm kommen und sagen: „Ihr macht das wirklich gut.“