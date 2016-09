Das Gasthaus „Eiche“ in Utzenfeld besteht seit 130 Jahren und obliegt seit 1885 der Familie Lais. Ein Gasthaus, das über eine so lange Zeit erhalten werden kann und dabei von Generation zu Generation weitergegeben wird, ist schon etwas ganz Besonderes. Und darauf ist Anna Lais, die das Gasthaus seit dem 1. Januar 1985 in der vierten Generation führt, zu Recht besonders stolz. Von Verena Wehrle Utzenfeld. Am 29. Juni 1885 fiel das ehemalige Bauernhaus im typischen Schwarzwald-Stil wie auch das ganze Unterdorf einem Großbrand, ausgelöst durch einen Blitzschlag, zum Opfer. Ein Jahr nach dem Wiederaufbau eröffneten Anna Lais’ Urgroßeltern Konrad und Konstanze Lais das Gasthaus, das noch im gleichen Jahr von deren Sohn Karl Lais übernommen wurde. 1904 kaufte dieser dann das Sägewerk in Geschwend. Er betrieb dieses und zusätzlich das Gasthaus, die Landwirtschaft und ein Bierdepot sowie einen Holzhandel und einen Fuhrbetrieb. Im Jahr 1904 wurde in der „Eiche“ eine Kegelbahn gebaut, die es bereits seit vielen Jahren nicht mehr gibt. Gleichzeitig entstand der „Eiche“-Saal – zu Anfangszeiten war dies die Fasnachtshochburg in Utzenfeld. Die „Eiche“-Wirte organisierten selbst viele Bälle. Im Laufe der Jahre starb die Saal-Fasnacht. Seitdem wird der Saal für Tagungen und andere Veranstaltungen genutzt. Über diesem Saal wurden 1920 die ersten Fremdenzimmer ausgebaut – heute gehören noch sechs Gästezimmer und eine Ferienwohnung zur „Eiche“. Der bekannte „Eichi-Heiner“, Heinrich Lais, übernahm 1938 die Betriebe, er verstarb 1981. Seine Frau Maria und Tochter Anna führen das Gasthaus weiter. Bis zu ihrer Krankheit kochte Maria Lais noch selbst, sie war bekannt für ihre gute Küche. Mit 31 Jahren übernahm Anna Lais den Betrieb. „Meine Leidenschaft war eigentlich eine andere“, so die Wirtin. Doch die Begeisterung für den Gasthausbetrieb wuchs mit den Jahren, und mit der Unterstützung durch ihre Familie konnte die Wirtin die „Eiche“ immer weiter entwickeln. Sie orientierte sich dabei an den wandelnden Anforderungen, am Puls der Zeit. In diesem Haus ist Anna Lais groß geworden, sie habe von klein auf alles miterlebt – alle Freuden, aber auch Mühen, erzählt sie. Seit 20 Jahren kocht sie selbst und legt dabei großen Wert auf heimische regionale und gutbürgerliche Küche mit Fleisch vom hiesigen Metzger. Immer am Puls der Zeit geblieben Anna Lais organisiert die Veranstaltungen im großen Saal, in dem 90 Personen Platz finden, gerne mit moderner oder alemannischer Musik. Weitere 55 Personen finden im Gastraum Platz, weitere 20 auf der Gartenterrasse. Die Wirtefamilie Lais ist bestrebt, das Gasthaus auch in Zukunft in bewährter Weise weiterzuführen: Sohn Georg wird das Haus übernehmen.