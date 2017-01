Wieden (ue). „Stille Nacht, heilige Nacht“ – mit einem wunderschön und festlich klingenden Potpourri weihnachtlicher Melodien stimmte die Bläserjugend Wieden unter der Leitung von Simon Behringer die Besucher auf das Weihnachtskonzert der Bergmannskapelle ein.

Ungewöhnliches Talent bewiesen die 35 jungen Musiker mit ihren Darbietungen, „Shut up and Dance“, einem Hit der amerikanischen Rock Band Walk the Moon, sowie mit Michael Jacksons bewegendem „Earth Song“.

Als weitere Kostprobe ihres Könnens spielten die jungen Musiker das Lied „Maniac“, ursprünglich von Michael Sembello als Filmmusik für den Streifen „Flashdance“ komponiert.

Für Begeisterung sorgte die Jugendkapelle auch mit „Disney Blockbusters“, einem erfrischenden Medley mit Titeln wie „Under the sea“, „Beauty and the beast“ und „The whole new world“.

Mit der schmissigen Rock-Ballade „I don´t want to miss a thing“ der US-amerikanischen Hard Rock-Band Aerosmith, verabschiedeten sich Simon Behringer und sein Jugendorchester von ihrem begeisterten Publikum. Doch bevor die Nachwuchsmusiker die Bühne endgültig für die Bergmannskapelle frei machten, überreichte Vorsitzender Jakob Dörflinger 14 Nachwuchsmusikern die 2016 erworbenen Leistungsabzeichen.