22:02 US-Geheimdienste: Putin ordnete Wahlbeeinflussung an

Washington - Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Einschätzung der US-Geheimdienste eine Kampagne angeordnet, um den Ausgang der amerikanischen Präsidentschaftswahl zu beeinflussen. Zu dieser Einschätzung kommen die Dienste in einem Bericht, der heute veröffentlicht wurde.

21:53 Trump: Hackerangriffe hatten keine Auswirkungen auf Wahl

New York - Der designierte US-Präsident Donald Trump geht weiter nicht davon aus, dass die Hackerangriffe während des Wahlkampfes Auswirkungen auf das Ergebnis der Abstimmung hatten. Das sagte Trump, nachdem er mit dem nationalen Geheimdienstdirektor James Clapper, CIA-Direktor John Brennan und FBI-Chef James Comey gesprochen hatte. Trump ließ offen, ob er die Einschätzung der Dienste teilt, dass die russische Regierung hinter den Angriffen stehe. Die Obama-Regierung beschuldigt Moskau, sich mit den Hackerattacken in die Präsidentschaftswahl eingemischt zu haben.

21:51 90-Millionen-Jackpot geknackt: 3 von 5 Gewinnern sind aus Deutschland

Helsinki - Fünf Spieler - darunter drei aus Deutschland - haben beim Eurojackpot den 90-Millionen-Jackpot geknackt. Die Gewinner mit den Gewinnzahlen 7, 14, 23, 27, 35 und den zusätzlichen Zahlen 3 und 5 bekommen nun jeweils 18 Millionen Euro. Sie kommen aus Berlin, Hessen, Niedersachsen, den Niederlanden und Dänemark. Der Topf war auf diese Summe angewachsen, weil er zehn Ziehungen in Folge nicht geknackt worden war.

21:08 Sheriff bestätigt: Fünf Tote auf Flughafen Fort Lauderdale

20:45 Bericht: VW steht kurz vor Milliardenvergleich mit US-Justiz

New York - Volkswagen steht einem Zeitungsbericht zufolge kurz davor, die strafrechtlichen Ermittlungen der US-Justiz im Dieselskandal mit einem Vergleich beizulegen. In der kommenden Woche könne eine Einigung erzielt werden, die den Konzern Strafzahlungen von mehreren Milliarden Dollar kosten werde, schrieb das "Wall Street Journal" unter Berufung auf eingeweihte Kreise. VW wollte das nicht kommentieren. Man befinde sich weiter in Gesprächen mit den US-Behörden.