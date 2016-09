Schönau. Der Belchen-Berglauf der Turn- und Sportfreunde (TuS) Schönau geht in die elfte Runde. Am Samstag, 10. September, fällt um 14.30 Uhr im „Schönauer Städtle“ der Startschuss, und alle Laufbegeisterten, gleich welchen Alters, haben wieder die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Auf den 11,4 Kilometern vom Schönauer Rathaus bis zum Ziel auf dem Belchen müssen insgesamt 824 Höhenmeter überwunden werden. 80 Prozent des Streckenverlaufs führen durch freies, offenes Gelände mit vielen Weideflächen und Ausblicken zum Feldberg, ins Kleine und große Wiesental und zu den Alpen. Die Siegerehrung findet gegen 17.30 Uhr in der Buchenbrandhalle in Schönau statt. Für alle Läufer steht ein kostenloser Rücktransport vom Belchen zur Verfügung. Der Belchen-Berglauf gehört zur Laufserie des Schwarzwald-Berglauf-Pokals. Schon jetzt werden immer wieder einige Läufer auf der Strecke gesehen, die zum Trainieren angereist sind. Aus diesem Grund ist die Strecke ganzjährig mit weißen Wegpfeilen markiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Verantwortlichen sind gespannt, ob sich Vorjahressieger Benedikt Hoffmann (49:38 Minuten) erneut gegen die Konkurrenz durchsetzen kann. Für die Läufer gibt es auch eine Belohnung: Für das Unterbieten des Streckenrekordes ist ein Preisgeld von 100 Euro ausgelobt. Zudem winken den drei schnellsten Zieleinläufern Geldpreise, die Platzierten (erster bis fünfter Platz) aller Klassen erhalten eine Urkunde und einen Sachpreis. Alle weiteren bekommen auf Wunsch eine Urkunde. Am Samstag sind Zuschauer auf der kompletten Strecke zur Motivation willkommen.