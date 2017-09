Schönau Glasfaser muss die Zukunft sein

Nachrichten-Ticker

01:21 Zeitung: 850 "Reichsbürger" dürfen eine Waffe besitzen

Berlin - Seit den tödlichen Schüssen eines sogenannten "Reichsbürgers" auf einen Polizisten sind nach einem Zeitungsbericht 220 Mitgliedern der staatsfeindlichen Bewegung die Waffen-Genehmigungen entzogen worden. Die Tat hatte sich im vergangenen Oktober in Bayern ereignet. Rund 850 den Behörden bekannte "Reichsbürger" besäßen weiter eine Waffe, berichen die Zeitungen der Funke-Mediengruppe. In mindestens 176 Fällen werde der Entzug durch die Waffenbehörden derzeit geprüft.

01:02 Bewegende Versöhnungsfeier mit Kriegsopfern und Papst

Villavicencio - Es war einer der Höhepunkte des Besuchs von Papst Franziskus in Kolumbien: Mit rund 6000 Opfern des blutigen Konflikts hat er bei einem Versöhnungsakt in der Konfliktregion Villavicencio für einen Neubeginn in Frieden geworben. Vier Personen erzählten aus unterschiedlichen Perspektiven ihre Verwicklung in den Konflikt: Ein Ex-Guerillakämpfer, ein früheres Mitglied der rechten Paramilitärs, ein Opfer einer Antipersonen-Mine und eine Frau, deren Mann und zwei Kinder ermordet worden waren. Seit 1964 starben über 220 000 Menschen, über sechs Millionen wurden vertrieben.

23:41 Country-Sänger Gentry bei Hubschrauber-Absturz gestorben

Medford - Der Country-Sänger Troy Gentry, Teil des Duos "Montgomery Gentry", ist bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen. Der Absturz habe sich im US-Bundesstaat New Jersey ereignet, hieß es auf Webseite und Twitter-Profil der Band. Die Details des Absturzes sind noch unbekannt. Am Abend hätte die Band in New Jersey auftreten sollen. Gentry, der verheiratet war und zwei Kinder hatte, wurde nur 50 Jahre alt.

23:39 Zahl der Todesopfer bei Erdbeben in Mexiko steigt auf 58

Mexiko-Stadt - Die Zahl der Todesopfer bei dem schweren Erdbeben in Mexiko ist auf 58 gestiegen. Das teilte der Zivilschutz mit. In der Nacht auf Freitag hatte ein Erdbeben der Stärke 8,2 das lateinamerikanische Land erschüttert. Das Beben ereignete sich im Pazifik in 19 Kilometern Meerestiefe. Es war das stärkste Erdbeben seit fast einem Jahrhundert in Mexiko.

22:56 Anleger am US-Aktienmarkt scheuen Risiken

New York - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben sich auch am Freitag kaum aus der Deckung gewagt. Sie scheuten das Risiko. Der weiter schwelende Konflikt mit Nordkorea, der inzwischen die Südküste Floridas bedrohende Hurrikan "Irma" sowie ein Rekord-Erdbeben in Mexiko drückten auf die Stimmung. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,06 Prozent auf 21 797,79 Punkte und kam damit kaum vom Fleck. Der Euro bewegte sich im US-Handel nur wenig und kostete zur Schlussglocke an der Wall Street 1,2036 US-Dollar.