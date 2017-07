Schönau Glasfaser statt Kupferkabel

Nachrichten-Ticker

19:49 Trump und Putin einigen sich auf Waffenruhe für Teil Syriens

Hamburg - Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben sich auf einen Waffenstillstand für den Südwesten Syriens verständigt. Die Waffenruhe, an der auch Jordanien beteiligt sei, solle am Sonntag beginnen, sagte US-Außenminister Rex Tillerson nach dem Treffen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg. Es handele sich um eine sehr wichtige Region in Syrien. "Es ist unser erster Erfolg", sagte Tillerson. Er hoffe, dass dies fortgesetzt werden könne in anderen Regionen Syriens. Frühere vereinbarte Waffenruhen für das Bürgerkriegsland sind immer wieder gebrochen worden.

19:45 Baby Charlie: Krankenhaus bittet um erneute Entscheidung

London - In den Fall um das schwerkranke britische Baby Charlie Gard ist unerwartet Bewegung gekommen. Es solle erneut gerichtlich geprüft werden, ob Charlie für eine experimentelle Therapie ins Ausland gebracht werden könne, teilte das Great-Ormond-Street-Hospital in London mit. Grund dafür seien neue Expertenmeinungen, die dem Krankenhaus in jüngster Zeit zugesandt worden seien. Zuvor hatten britische Gerichte in allen Instanzen entschieden, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen für Charlie auf Anraten der Ärzte eingestellt werden sollten.

18:47 G20: Journalisten Akkreditierung entzogen

Hamburg - Mehreren deutschen Journalisten sind während der Berichterstattung vom G20-Treffen in Hamburg die Akkreditierungen entzogen worden. Betroffen waren unter anderem Reporter von "Weser-Kurier" und "Junge Welt", wie die Tageszeitungen berichteten. Das Bundeskriminalamt bestätigte, dass "in einigen Fällen" wegen sicherheitsrelevanter Erkenntnisse Akkreditierungen entzogen worden seien. Der Deutsche Journalisten-Verband protestierte gegen das Vorgehen.

18:46 Dax bleibt trotz Miniplus angeschlagen

Frankfurt/Main - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich nach den jüngsten Kursverlusten nur bedingt aus der Deckung gewagt. Eine überraschend gute Entwicklung des US-Arbeitsmarktes lieferte keine größeren Impulse. Der Dax schloss bei 12 388 Punkten und damit 0,06 Prozent über seinem Vortagesschluss. Der Kurs des Euro notierte zuletzt bei 1,1396 US-Dollar.