Schönau Große Konstanz beim Harmonika-Club Schönau

23:34 Michelle Müntefering auf türkischer Spionage-Liste

Berlin - Der türkische Auslandsgeheimdienst MIT hat auch deutsche Parlamentarier im Visier - darunter offenbar die SPD-Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering. Sie ist Vorsitzende der Deutsch-Türkischen Parlamentariergruppe. Mit einem solchen Vorgehen werde erneut und deutlich eine Grenze überschritten, sagte Müntefering. Auf der Liste des MIT steht auch der Name der Berliner CDU-Landesparlamentarierin Emine Demirbüken-Wegner. Das bestätigte die Partei am Abend.

23:20 Türkei erklärt Militäreinsatz in Syrien für beendet

22:32 Kabinett stößt "Schwarze Liste" für korrupte Firmen an

22:19 Bundeswehr lieferte vor tödlichem Luftschlag Fotos von Ziel

Berlin - Die Bundeswehr ist offenbar in einen verheerenden Luftschlag in Syrien involviert. In der vergangenen Woche sind Aktivisten zufolge bei einem Angriff auf eine Schule im Norden des Landes mindestens 33 Zivilisten getötet worden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte die Bundeswehr kurz vorher Aufklärungsfotos des Gebäudes an die Anti-IS-Koalition geliefert. Wie "Süddeutsche Zeitung" und ARD berichten, wurde der Verteidigungsausschuss des Bundestags in geheimer Sitzung informiert.