Über die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen wurde am Mittwoch im Gemeinderat Fröhnd diskutiert. Die Gemeinde will dem GVV Schönau vorschlagen, die Gemeinschaftsunterkunft (GU) in Schönau vom Landkreis zu erwerben und zu sanieren.

Fröhnd (vw). Generell gelte es zu prüfen, inwieweit dieses Gebäude auch für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen aus dem gesamten GVV Schönau nutzbar sei. Ab Herbst dieses Jahres stehe es hierfür zur Verfügung, hieß es in der Sitzung des Fröhnder Rats.

Die Räte waren sich weiter einig, dass für die Flüchtlinge auf dem freien Markt Wohnungen zu suchen sind. Falls ein Vermieter nicht direkt an Flüchtlinge vermieten wolle, könne der Mietvertrag auch mit der Gemeinde Fröhnd abgeschlossen werden. Bei einer Unterbringung in Fröhnd stelle sich immer die Frage, wie die Leute vom Dorf in die Stadt kommen, sagte ein Ratsmitglied. Bürgermeisterin Tanja Steine-brunner entgegnete, dass dies nur in Holz und Hof ein Problem sei, von allen anderen Weilern seien die Strecken zu Fuß bewältigbar. Hier müsse auch der Solidaritätsgedanke greifen. Eine Wohnung für bis zu sechs Flüchtlinge stehe derzeit in Ittenschwand zur Verfügung.

Einstimmig stimmten die Räte für die Teilnahme Fröhnds am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Die Auftaktveranstaltung sei sehr gut besucht gewesen, sagte Steinebrunner. Gemeinderat Roland Marter widersprach dem; es seien fast nur Vereinsvorstände anwesend gewesen, also diejenigen, die ohnehin schon viel machen würden. Mit dem Wettbewerb könne man wichtige Impulse für einen zukunftsfähigen ländlichen Raum geben. Die Bewertungskriterien seien die Entwicklungskonzepte im Ort, die man bereits habe. In Arbeitsgruppen sollen diese weiterentwickelt werden. Am 8. März wird es einen Dorfrundgang geben und die ersten Arbeitsgruppen werden beginnen. Man braucht noch Personen für verschiedene Arbeitskreise.

Die Bürgermeisterin gab bekannt, dass die Netzvergabe vom Zweckverband Breitband erfolgt sei. Bis zum Jahr 2032 soll das komplette Netz im Landkreis ausgebaut sein, so Steinebrunner. Sie sagte: „Wir sind im Zeitplan.“ Einige Räte entgegneten ihr, dass dem nicht so sei, da es ursprünglich geheißen hatte, dass Fröhnd bereits im Jahr 2018 angeschlossen werde. In der nichtöffentlichen Sitzung wurde dieses Thema weiter besprochen.

Steinebrunner informierte auch darüber, dass die Säulenauftaktveranstaltungen zum Biosphärengebiet sehr gut besucht wurden. Konkrete Projekte gebe es noch keine, jedoch Ansätze, etwa zum Hinterwaldrind, zur Vermarktung von Produkten oder zu einer möglichen Erzeugergemeinschaft.

Weiter teilte die Bürgermeisterin mit, dass der Überschuss im Fortshaushalt 2016 mit 107 000 Euro um 35 000 Euro höher sei als geplant.